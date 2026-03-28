Amenaza de Irán a las universidades

En un comunicado recogido por la agencia iraní Tasnim, vinculada al cuerpo de élite de la República Islámica, la Guardia Revolucionaria aseguró que "todas las universidades del régimen de ocupación (en referencia a Israel) y de Estados Unidos son objetivos legítimos hasta que dos universidades sean atacadas en respuesta por las iraníes que han sido destruidas".

La Guardia Revolucionaria advirtió a "todos los trabajadores, profesores y estudiantes de las universidades estadounidenses en la región y residentes a su alrededor" de mantenerse a una distancia de un kilómetro de las instituciones.

La madrugada del sábado, EE.UU. e Israel bombardearon la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán y el pasado jueves atacaron la Universidad Tecnológica de Isfahán, en el centro del país, sin que se registraran víctimas mortales en ninguno de los dos casos. Y reclamaron que EEUU debe condenar oficialmente el bombardeo" de los centros educativos iraníes antes del mediodía del lunes 30 de marzo.