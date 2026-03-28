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Amenaza de Irán a las universidades

Los mensajes fueron dirigidos a Israel y Estados Unidos.

Por El Litoral

Sabado, 28 de marzo de 2026 a las 21:24

En un comunicado recogido por la agencia iraní Tasnim, vinculada al cuerpo de élite de la República Islámica, la Guardia Revolucionaria aseguró que "todas las universidades del régimen de ocupación (en referencia a Israel) y de Estados Unidos son objetivos legítimos hasta que dos universidades sean atacadas en respuesta por las iraníes que han sido destruidas".
La Guardia Revolucionaria advirtió a "todos los trabajadores, profesores y estudiantes de las universidades estadounidenses en la región y residentes a su alrededor" de mantenerse a una distancia de un kilómetro de las instituciones.
La madrugada del sábado, EE.UU. e Israel bombardearon la Universidad de Ciencia y Tecnología en Teherán y el pasado jueves atacaron la Universidad Tecnológica de Isfahán, en el centro del país, sin que se registraran víctimas mortales en ninguno de los dos casos. Y reclamaron que EEUU debe condenar oficialmente el bombardeo" de los centros educativos iraníes antes del mediodía del lunes 30 de marzo.

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