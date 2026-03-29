Yemen se sumo a la guerra y atacó a Israel

Los hutíes de Yemen realizaron dos ofensivas con misiles y drones contra “objetivos militares sensibles” en Israel. Las fuerzas israelíes, junto a Estados Unidos, bombardearon la central nuclear iraní Bushehr. Después de los ataques a su territorio, el Ejército de Israel lanzó ofensivas contra un centro de desarrollo de armas navales. La Guardia Islámica respondió a la agresión contra dos de las principales siderúrgicas con varias industrias vinculadas a Washington e Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó nuevamente a la OTAN y le agradeció a El grupo justificó la agresión como una respuesta a la continua ofensiva estadounidense e israelí contra Irán y otros de sus “aliados” de Oriente medio como Kuwait, Catar, Baréin y los Emiratos Árabes Unidos, por su ayuda en la guerra contra Irán.

Yemen en la guerra

Los rebeldes chíies hutíes de Yemen, aliados de Irán, afirmaron este sábado que lanzaron dos ataques con misiles balísticos hacia Israel. Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) aseguraron que uno de los drones fue derribado y un misil interceptado antes de alcanzar su frontera.

En una declaración televisada, el portavoz del brazo militar de los hutíes, Yahya Sarea, afirmó que los primeros ataques fueron lanzados contra “objetivos militares sensibles” en el sur de Israel y se llevaron a cabo en coordinación con lo que denominó operaciones en curso de Irán y Hezbolá en el Líbano.

El grupo justificó la agresión como una respuesta a la continua ofensiva estadounidense e israelí contra Irán y a lo que describió como una escalada de violencia contra las facciones aliadas en el Líbano, Irak y los territorios palestinos.

Horas después, los hutíes afirmaron haber lanzado un segundo ataque con misiles contra el territorio de Israel.

“Con la ayuda de Alá, las Fuerzas Armadas Yemeníes llevaron a cabo la segunda operación militar en la ‘Batalla de la Yihad’ con un bombardeo de misiles de crucero y drones dirigidos contra varios emplazamientos militares y vitales pertenecientes al enemigo sionista en el sur de la Palestina ocupada” declaró Sarea a través de un comunicado. En una comunicación posterior, Sarea afirmó que la segunda operación militar “logró con éxito sus objetivos”.

Por su parte, las IDF aseguraron que uno de los drones fue derribado y un misil interceptado antes de alcanzar la frontera israelí, según informa Times of Israel.

El portavoz hutí afirmó que el grupo continuaría sus ataques “en los próximos días” hasta que Israel detuviera sus operaciones militares, las cuales calificó de “crímenes contra el pueblo y los países de la nación”.

Bombardeo central nuclear

La central nuclear iraní de Bushehr fue blanco de un tercer ataque de Estados Unidos e Israel durante el viernes. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) condenó el bombardeo.

Las investigaciones preliminares indican que el proyectil no causó ni víctimas ni daños materiales o técnicos en las distintas partes de la central nuclear, según publicó la agencia oficial iraní Fars.

Las autoridades de Irán denunciaron que “atacar instalaciones nucleares pacíficas constituye una clara violación de las normas internacionales” y que estos ataques podrían “amenazar gravemente la seguridad de la región”.

Por su parte, el OIEA comunicó en su cuenta de X que fue informado por Irán de un nuevo ataque en Bushehr, el tercer incidente de este tipo en diez días. Su director general, Rafael Grossi, reiteró su preocupación por la actividad militar en las proximidades de la central y pidió máxima moderación militar para evitar el riesgo de un accidente nuclear.

Ataques en Teherán

Israel atacó un centro de desarrollo de armas navales en Irán, mientras una serie de fuertes explosiones sacudió a Teherán.

El ejército israelí aseguró haber atacado la sede de la Organización de Industrias Navales de Irán durante una oleada de bombardeos nocturnos. Las fuerzas afirmaron que la organización “es responsable de la investigación, el desarrollo y la producción de una amplia gama de armamento naval, incluidos buques de superficie y submarinos, equipos tripulados y no tripulados, así como motores y armas”.

Un periodista de la AFP en Teherán informó de intensas explosiones y de una columna de humo negro durante la noche.

La respuesta iraní

En respuesta a los bombardeos del viernes contra las dos principales siderúrgicas de Irán, Teherán atacó este sábado con misiles y drones varias industrias vinculadas a Estados Unidos e Israel en los territorios ocupados y otros puntos.

El cuerpo militar de élite lo anunció a través de un comunicado: “Los combatientes de la Fuerza Naval y la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria llevaron a cabo una ofensiva contra varias industrias pesadas pertenecientes al enemigo agresor estadounidense-sionista en los territorios ocupados (Israel) y otros puntos, logrando destruir parte de ellas mediante ataques con misiles y drones”.

La nota, que no especifica los sitios atacados, explica que la ofensiva se llevó a cabo en respuesta a los recientes bombardeos contra infraestructuras industriales en Irán, en alusión a los ataques del viernes contra las siderúrgicas de Mobarakeh y Juzestán, las dos principales del país persa, situadas en el centro y oeste de Irán.

Trump decepcionado con la OTAN

Trump aseveró este viernes que Arabia Saudí y otros de sus “aliados” de Oriente medio como Kuwait, Catar, Baréin y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) hicieron más en la guerra contra Irán que la OTAN, con la que está “muy decepcionado”

En el foro FII Priority, organizado por inversionistas saudíes en Miami, Trump declaró: “Quiero agradecer al Reino de Arabia Saudí, ha ayudado mucho. A diferencia de la OTAN, Arabia Saudí luchó, Catar luchó, Baréin luchó y Kuwait luchó, aunque derribaron tres de nuestros aviones”.

Trump reiteró sus críticas a la OTAN, a Francia, Reino Unido y Alemania por rechazar involucrarse o tardar en apoyar a Estados Unidos en la guerra contra Irán, que suma cuatro semanas, por lo que avisó que él no habría ayudado a Ucrania en la guerra contra Rusia si él hubiese sido presidente cuando estalló, en 2022.

“Estoy muy decepcionado con la OTAN, pero no estuve decepcionado de nuestros aliados en Oriente Medio, y otros. Tuvimos tremendo apoyo de países que no están en el área general, pero apoyaron tremendamente. Pienso que Turquía (miembro de la Alianza del Atlántico) fue fantástico”, señaló.

Página 12