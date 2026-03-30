Sube el precio del petróleo: Trump dijo que quiere quedarse con una isla de Irán

El petróleo volvió a ubicarse cerca de US$110 en medio de incertidumbre por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y los temores a que empiecen las interrupciones en el suministro.

El barril Brent —referencia internacional— se ubicaba a US$108 el barril esta mañana, aunque llegó a rozar los US$115 en la noche del domingo (hora argentina) apenas después de que Donald Trump advirtiera que evalúa tomar el control de la estratégica isla de Kharg.

“Me gustaría apoderarme del petróleo de Irán".Se trata de un territorio clave, desde donde salen más del 90% de las exportaciones de crudo del país asiático.

Los inversores están pendientes de que se aclare la situación real entre Irán y EE. UU. e Israel, ya que mientras Trump insiste en que las negociaciones avanzan y un acuerdo llegará pronto, Irán no confirma y mantiene el bloqueo sobre el estrecho de Ormuz.

Las restricciones o bloqueos en ese paso marítimo generan alarma en países altamente dependientes de la importación energética.

Los analistas advierten que, cuanto más se prolongue la guerra, más son las probabilidades de mayor inflación global y menor crecimiento económico. En ese contexto, el especialista Xavier Lee, de Morningstar Research, señaló: “Aunque no esperamos que el conflicto se prolongue, anticipamos una mayor volatilidad en el corto plazo”.

TN