Irán: el presidente parlamentario advierte una incursión terrestre de Estados Unidos

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, aseguró este domingo que Estados Unidos está preparando una operación terrestre contra Irán.

Esa preparación, advirtió Qalibaf en un comunicado divulgado por la agencia oficial de noticias IRNA, contradice los mensajes diplomáticos enviados por el país norteamericano en las últimas jornadas.

“Públicamente, el enemigo envía mensajes de negociación y diálogo mientras, en secreto, planifica una ofensiva terrestre”, señaló el presidente del Parlamento iraní.

Qalibaf advirtió que “esperan la llegada terrestre” de los soldados estadounidenses para lanzar fuego contra ellos y castigar para siempre a sus aliados regionales.

“Estamos en una gran guerra mundial y debemos prepararnos para el camino sinuoso y difícil que tenemos por delante hasta alcanzar la cima”, dijo el responsible iraní, al tiempo que aseguró que su país confía en poder “castigar a Estados Unidos y hacerle arrepentirse para que no vuelva a intentar atacar a Irán”.

“Les aseguro que, con la ayuda divina, no saldremos de esta guerra sino con la victoria. (...) El misil, la calle y el estrecho (de Ormuz) están presionando la garganta del enemigo. Así como sus soldados no abandonan los misiles ni el estrecho de Ormuz, ustedes tampoco abandonen la ‘trinchera’ de la calle. Mantengan la unidad y la cohesión”, enfatizó Qalibaf en su mensaje al pueblo iraní.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no emitieron una respuesta formal ante las acusaciones de planificación de una ofensiva terrestre en la zona de conflicto.

Las declaraciones del líder parlamentario se dieron en un contexto de máxima tensión regional y sumaron presión a la ya frágil estabilidad en Oriente Medio.

Página 12