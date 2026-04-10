Irán y Estados Unidos dialogan por la paz con Pakistán como mediador

El vicepresidente estadounidense JD Vance partió este viernes para unas negociaciones "decisivas" con Irán, a pesar de que Teherán insistió en que se tomaran medidas antes de que pudieran celebrarse las conversaciones de paz, lo que generó dudas de última hora sobre las reuniones programadas en Pakistán desde ayer.

La brecha entre ambas partes sigue siendo enorme.

La propuesta de Washington, de 15 puntos, se centra en el uranio enriquecido de Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz. Teherán ha respondido con un plan de 10 puntos que exige el control del estrecho, un peaje para los buques que lo crucen, el cese de todas las operaciones militares regionales y el levantamiento de todas las sanciones.

Líbano también constituye un punto de fricción importante. Israel continuó sus ataques en el país contra Hezbollah —tras la entrada en vigor del alto el fuego—, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó la afirmación del primer ministro Shehbaz Sharif de que la tregua incluía a Líbano.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, adoptó un tono más conciliador, afirmando que podría haber habido un «malentendido legítimo» por parte de Irán respecto a la inclusión de Líbano en la tregua.

