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La Casa Blanca confirmó que EE.UU e Irán mantienen las negociaciones cara a cara

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, puso como condición el cese de los bombardeos del ejército israelí. Ahora los equipos técnicos llevan adelante las negociaciones.
 

Por El Litoral

Sabado, 11 de abril de 2026 a las 12:25

Irán y Estados Unidos iniciaron este sábado en Islamabad su primer encuentro directo en las negociaciones de paz tras una mañana de consultas individuales bajo la mediación de Pakistán, según informó a EFE una fuente diplomática paquistaní.

"Las conversaciones cara a cara entre Irán y Estados Unidos están en marcha con la mediación de Pakistán. En este momento hay un receso para la oración y, tras la pausa, las conversaciones se reanudarán", confirmó la fuente bajo condición de anonimato. El diplomático no detalló cuál fue el contenido de esta reunión, en la que estuvieron los altos responsables de ambas delegaciones, encabezadas por el vicepresidente de EE. UU., J.D. Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Este contacto directo supone el de más alto nivel entre ambas potencias desde la Revolución Islámica de 1979, y se produce tras una mañana en la que las dos delegaciones se reunieron por separado con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

TN

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