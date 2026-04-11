Irán y Estados Unidos no se pusieron de acuerdo luego de tres rondas de negociación

La delegación estadounidense que encabeza el vicepresidente JD Vance continuó durante la madrugada en las reuniones tripartitas con la comitiva iraní y la anfitriona, de Pakistán, que oficia de mediadora.

No hubo acuerdo luego de la tercera ronda de negociaciones, que comenzó pasada la trasnoche local, y siguió su curso ya entrada la madrugada. El estrecho de Ormuz es el principal factor de desacuerdo, según los medios afines al régimen persa.

Mientras en Pakistán continuarán las conversaciones entre Irán y los Estados Unidos, desde la Casa Blanca Donald Trump se mostró indiferente ante la prensa respecto de las condiciones que pide Teherán para continuar las negociaciones.

Previamente los medios iraníes advirtieron que después de las dos primeras rondas de negociaciones, cuando los equipos técnicos intercambiaban textos para intentar llegar a un acuerdo, Estados Unidos comenzó a plantear "exesivas exigencias".

"No tienen ya fuerzas aéreas, sus líderes están todos muertos, incluso Khamenei, quien rigió por muchos años... Con todo eso, veremos qué pasa, pero no me importa", dijo el mandatario ante la prensa estadounidense.

Mientras en la capital de Pakistán emisarios de Teherán y Washington negocian un acuerdo de paz, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, mantuvo una conversación con su contraparte de Francia, Emmanuel Macron. Según comunicó el gobierno de Irán en sus redes, Pezeshkian dijo a Macron: "Irán ha entrado en las negociaciones en serio, pero su éxito depende del enfoque de la otra parte. Irán nunca ha buscado tensiones ni guerra y apoya el diálogo bajo el derecho internacional, mientras defiende".

Y avanza el comunicado: "El presidente de Francia dio la bienvenida al alto el fuego y enfatizó la necesidad de detener los ataques contra Líbano".

Qué pasa en el estrecho

Irán a su vez, negó la versión del Comando Central estadounidense y aseguró que no hay buques en el estrecho de Ormuz.

La comunicación quedó a cargo del portavoz del Cuartel General Central de Khatam al-Anbia, que echó por tierra este sábado por la tarde las versiones norteamericanas que sindicaban que buques de ese país se dirigían al estrecho de Ormuz para, entre otras tareas, desminarlo. "Negamos categóricamente la afirmación del comandante del Comando de que buques estadounidenses se están acercando y entrando", aseguró el vocero oficial, y reiteró que Irán tiene el control total del estrecho.

Más temprano, el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central estadoundense, había sostenido: "Hoy hemos iniciado el proceso de establecimiento de un nuevo paso marítimo, y pronto compartiremos esta ruta segura con la industria marítima para fomentar la libre circulación del comercio”.

En tanto que el premier de Israel emitió este sábado un mensaje de trece minutos de duración para referirse al estado del conflicto bélico, aunque no mencionó las negociaciones tripartitas entre Washington, Teherán e Islamabad. Sin ahondar en detalles, aseguró a la población israelí que "la batalla aún no terminó".

Sí, en cambio, defendió su estrategia militar contra Irán, que es criticada desde distintos sectores que aducen que no se alcanzaron los objetivos propuestos. "Destruimos su programa nuclear, destruimos sus misiles y destruimos el régimen", consideró Netanyahu este sábado.