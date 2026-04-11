El éxito de la misión a la Luna causa impacto global

A la hora señalada, la nave que minutos antes era una bola de fuego se zambulló en el Océano Pacífico y en ese instante el mundo suspiró de alivio: tras aventurarse más lejos en el espacio que nunca nadie en la historia y dar a conocer a la humanidad la belleza del lado oscuro de la Luna, los cuatro astronautas del Artemis II de la NASA llegaron este viernes a la Tierra, en un amerizaje perfecto que sin embargo encerró los mayores peligros de toda la misión porque la velocidad de caída alcanzó unos 40.000 kilómetros por hora.

“¡Astronauts, back on Earth!” (Astronautas, de regreso a la Tierra!), anunciaron emocionados desde el control de la NASA. Así, a las 21.07 en punto, hora de Argentina, el módulo Orion trajo a casa a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (estadounidenses de la NASA) y a Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense tras 10 días de viaje y de haber dado una histórica vuelta a la Luna. Inmediatamente informaron que la tripulación se encontraba "en excelente estado".

Ya en el agua, equipos de recuperación de la NASA y la Marina de los EE. UU. estabilizaron la cápsula para ayudar a la tripulación a abordar los helicópteros que los llevarían al buque U.S.S. John P. Murtha. Los astronautas se someterán a evaluaciones médicas en el barco antes de regresar a tierra y finalmente volarán al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.