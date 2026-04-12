Guerra en medio oriente: Putin se dispuso a madiar para llegar a la paz

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo una conversación telefónica este domingo con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, a quien le aseguró que está dispuesto a continuar los esfuerzos de mediación para alcanzar la paz en Medio Oriente.

“Vladimir Putin destacó su disposición a seguir facilitando la búsqueda de una solución política y diplomática al conflicto, así como a mediar en los esfuerzos por alcanzar una paz justa y duradera en Medio Oriente“, señaló el Kremlin en un comunicado.

El presidente de Irán, en tanto, “evaluó las conversaciones iraní-estadounidenses celebradas el 11 de abril en Islamabad y expresó su agradecimiento por la postura de principios de Rusia, incluida su actuación en foros internacionales, orientada a la desescalada de la situación”, agregó el comunicado del Kremlin.

Este domingo, las delegaciones estadounidense e iraní finalizaron las negociaciones que tuvieron como mediador a Pakistán, las primeras directas al más alto nivel desde hace 47 años, sin haber llegado a un acuerdo, aunque con los canales de comunicación abiertos para el diálogo ante un posible acuerdo de paz.

En total, fueron 21 horas de negociaciones, que incluyeron el intercambio de textos con entendimientos en varios temas, aunque también divergencias en al menos dos o tres puntos, sobre todo en el asunto nuclear y en la reapertura del estrecho de Ormuz.

En la mañana de este domingo, el vicepresidente de Estados Unidos y jefe de la delegación, JD Vance, dejó claro en declaraciones a la prensa que se va de la capital paquistaní con buenas noticias, al haber llevado a cabo “conversaciones sustanciales” con Irán, aunque también con malas noticias: la falta de un pacto para terminar con la guerra iniciada por Washington y Tel Aviv contra el territorio iraní el pasado 28 de febrero.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, por su parte, sostuvo que “no se esperaba alcanzar un acuerdo en una sola sesión de negociaciones con Estados Unidos”..

Aunque la postura oficial de Teherán buscó bajarle el tono al resultado del encuentro diplomático, al señalar que la falta de consensos inmediatos formaba parte de las previsiones de la delegación, la televisión estatal iraní afirmó que fueron las “exigencias irrazonables” de Estados Unidos las que hicieron fracasar las negociaciones para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

“La delegación iraní negoció sin descanso y de manera intensiva durante 21 horas para defender los intereses nacionales del pueblo iraní. Pese a las diversas iniciativas de su parte, las exigencias irrazonables de la parte estadounidense impidieron que las negociaciones avanzaran“, señaló en ese sentido la emisora IRIB.

Página 12