Perú: extienden las elecciones para más de 60 mil personas en Lima

A pesar de que ya comenzó el escrutinio en las elecciones presidenciales de Perú, se extendió la votación hasta este lunes para las más de 60 mil personas que no pudieron sufragar este domingo en Lima. Mientras tanto, rige una gran expectativa por conocer a los dos candidatos que avanzarán al balotaje del 7 de junio.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió extender de manera excepcional las elecciones generales para que este lunes 13 de abril puedan votar los ciudadanos que quedaron afectados por la falta de material electoral en sus locales, tanto en Lima Metropolitana como en dos circunscripciones de Estados Unidos.

La decisión llegó después de que la Defensoría del Pueblo reclamara al organismo una “decisión histórica” frente a la gravedad de los inconvenientes registrados durante la jornada.

En la resolución, los magistrados dispusieron que en las mesas donde no llegó la documentación necesaria la instalación podrá realizarse este lunes entre las 7 y las 14, según cada huso horario, mientras que el horario de votación se extenderá hasta las 18, con el objetivo de garantizar que los electores puedan ejercer su derecho al sufragio.

La medida responde a que en Lima 63.300 ciudadanos no pudieron emitir su voto por la falta de boletas y la imposibilidad de habilitar 211 mesas.

Según detalló el jefe de la Onpe, Piero Corvetto, no se logró distribuir el material a 15 locales de votación de Lima Metropolitana, con afectación en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac.

En general, el proceso ya sufrió una extensión de dos horas en el cierre local, que pasó de las 16 a las 18 (hora local), a raíz de retrasos en la entrega del material electoral, inconvenientes técnicos en la conexión eléctrica y fallas en la plataforma digital de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En total, 35 candidatos compitieron por la presidencia, además de la elección de dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y cinco representantes ante el Parlamento Andino. Para imponerse en primera vuelta, el ganador debía reunir al menos el 50% más uno de los votos, un escenario que todos los sondeos consideraron improbable.

Entre los nombres con más chances de ingresar al balotaje apareció Keiko Fujimori, quien encabezó los últimos sondeos con alrededor del 15% y buscó su cuarto intento de llegar al poder. Detrás se ubicaron otros cinco aspirantes con respaldos por debajo del 10%, lo que consolidó un escenario sumamente atomizado y mantuvo abierta la definición hasta el escrutinio final.

Elecciones en Perú 2026: récord histórico de candidatos

Los votantes deberán elegir entre 35 candidatos. Ninguno con una ventaja decisiva en las encuestas. El proceso electoral suma, además, un componente institucional relevante. Por primera vez en más de tres décadas, el país volverá a contar con un Congreso bicameral con 130 diputados y 60 senadores.

Las encuestas muestran a Keiko Fujimori al frente, con una intención de voto cercana al 15%. Detrás de ella, otros candidatos con posibilidades serían los exalcaldes de Lima Ricardo Belmont, con un perfil nacionalista y propuestas de renegociación de contratos de recursos naturales; y Rafael López Aliaga, empresario que promueve créditos para pymes desde la banca estatal.

También compiten Carlos Álvarez, figura del espectáculo que propone medidas de alto impacto como la salida de la Convención Americana de Derechos Humanos y la instauración de la pena de muerte para sicarios; Jorge Nieto, exministro de Defensa, que promete resolver la inseguridad en “no más de un año”; y Alfonso López Chau, exdirector del Banco Central, que apunta a depurar la policía y atacar las finanzas del crimen con herramientas tecnológicas.

Elecciones Perú 2026: cómo votar desde Argentina

En los países extranjeros, hay 1,2 millones de personas habilitadas para votar en los comicios del Perú. La ciudad de Buenos Aires (115.097) es la que más votantes alberga, seguido por Santiago de Chile (113.887), Madrid (105.493) y Barcelona (79.606) .

El Consulado de Perú en la Argentina difundió la modalidad para acceder a las más de 30 fórmulas. En el sitio web del organismo diplomático se puede consultar el lugar de votación tan solo ingresando el documento de identificación. Es importante saber que solo pueden votar en el exterior los ciudadanos peruanos que tengan domicilio registrado en el extranjero en su DNI.

Para poder votar, se deberá presentar DNI peruano vigente o vencido, pero no será válida la presentación de ninguna documentación argentina. El horario del sufragio será de 7 a 17 horas del domingo 12 de abril.

Para evitar la anulación del voto, el Consulado recordó que sólo se puede escoger una opción por categoría y que no se debe agregar ningún otro símbolo o marca por fuera de la expresión de la voluntad del voto.

Desconfianza y fragmentación: el clima social condiciona las elecciones en Perú

El dato más significativo no pasa solo por los candidatos, sino por el ánimo social que atraviesa la jornada. A diferencia de otros procesos electorales, predomina una sensación de apatía, incertidumbre y distancia entre la ciudadanía y la política.

La magnitud de la elección (que definirá presidente, Congreso y representantes regionales) contrasta con el nivel de desconfianza generalizado. Muchos votantes acudirán a las urnas más por obligación que por convicción, en un contexto donde la falta de información, la volatilidad de las encuestas y la cantidad de candidatos profundizan la confusión.

Este escenario se combina con una fuerte fragmentación política y dudas sobre la gobernabilidad futura. Con decenas de partidos en competencia y antecedentes recientes de inestabilidad institucional, el proceso electoral aparece atravesado por una pregunta de fondo: si el resultado logrará generar un gobierno sólido o si la incertidumbre seguirá marcando el rumbo del país.

Perú extiende el horario de votación hasta las 18 (20 hs en Argentina) por demoras en la apertura de mesas

Las autoridades electorales de Perú decidieron ampliar una hora el horario de votación en las elecciones 2026, luego de registrar retrasos en la instalación de mesas en distintos distritos, lo que generó largas filas y complicaciones para los ciudadanos desde el inicio de la jornada.

La medida fue anunciada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), cuyo jefe, Piero Corvetto, explicó que la decisión busca garantizar que todos los votantes puedan emitir su sufragio pese a las demoras. Según detalló, los problemas estuvieron vinculados a la entrega tardía de materiales y a la falta de apertura de cientos de mesas en varios puntos del país.

Desde temprano, se reportaron inconvenientes en zonas de Lima como Surco, Magdalena, San Isidro, Miraflores y San Juan de Miraflores, donde los electores debieron esperar durante horas. En ese contexto, Corvetto agradeció la aprobación de la extensión y pidió disculpas por los inconvenientes: “Desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales pedimos las disculpas del caso por los problemas logísticos presentados”.

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