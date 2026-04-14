Colombia: autorizaron el sacrificio de 80 de los hipopótamos de Pablo Escobar

El Gobierno de Colombia autorizó un plan para sacrificar a 80 hipopótamos que viven en libertad en una región del centro del país. La medida apunta a controlar la especie invasora introducida por el narcotraficante Pablo Escobar, ya que genera riesgos para comunidades rurales y ecosistemas locales.

Según la ministra de Medio Ambiente, Irene Vélez, los métodos aplicados hasta ahora no lograron resultados efectivos. Señaló que la esterilización y el traslado a zoológicos implicaron altos costos y un impacto limitado en la población.

El plan alcanzaría hasta 80 ejemplares, aunque no se precisó la fecha de inicio de la medida. La funcionaria afirmó que la decisión busca evitar un crecimiento aún más descontrolado de la especie en el territorio.

Cómo llegaron al país

Los hipopótamos son descendientes de 4 ejemplares introducidos en la década de 1980 por el narcotraficante Pablo Escobar. En ese período, el capo creó un zoológico privado en su Hacienda Nápoles, en el valle del río Magdalena.

Un estudio de la Universidad Nacional de Colombia estimó que en 2022 existían más de 160 hipopótamos en libertad. De esta manera, se han registrado desplazamientos hacia zonas rurales y competencia con especies nativas como los manatíes de río. Las autoridades los consideran una especie invasora que afecta el equilibrio ambiental.