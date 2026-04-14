Impresionante incendio en la automotriz china que lidera las ventas globales

Un incendio de enormes proporciones se registró este martes por la madrugada en la sede central de una importante automotriz china, en la ciudad de Shenzhen, luego de que surgiera un desperfecto en un área apartada de autos eléctricos de prueba y otros destinados al desguace. Tras un operativo que duró horas, se constató que no hubo heridos ni muertos; aunque sí las acciones de la empresa BYD cayeron en las horas posteriores al incidente.

Todo se originó a las 2.48 de la madrugada de este martes en el edificio central de BYD, una de las automotrices chinas más pujantes y con presencia internacional, en Shenzhen, sur de China. Las imágenes que trascendieron a los pocos minutos resultan más que impactantes: un incendio vigoroso consumiendo, a lo largo de varias horas, varios pisos de la sede. Un amplio operativo de bomberos y fuerzas de seguridad se dispensó poco después del comienzo del fuego, y lo combatió por horas, incluso luego del amanecer.

Gruesas columnas de humo negro se distinguían a varios kilómetros de distancia del distrito de Pingshan, donde se encuentra la sede central de BYD (acrónimo de Build Your Dreams, "construí tus sueños" en inglés).

Los reportes preliminares señalaron que el fuego se originó en un estacionamiento anexo al edificio y que funcionaba como depósito de autos eléctricos en fase de prueba y otros en proceso o en espera de desguace. Así lo confirmó la empresa mediante un comunicado oficial, como también señaló que no se reportaron heridos ni víctimas fatales. No informó, sin embargo, la cantidad de vehículos afectados ni si ya se inició una investigación interna sobre el incendio.

Sí, en cambio, hubo pérdidas materiales y de otro tipo para BYD. Las materiales se centraron en lo consumido por el fuego en la planta de Shenzhen. Pero también las acciones de la empresa bajaron un 0,6 % en las horas posteriores en mercados como la bolsa de Singapur, y hasta 0,9 % en la de Hong Kong, donde días antes la cotización de las acciones habían subido por encima del 5 por ciento.

Son consecuencias a considerar, si se tiene en cuenta que en febrero se conoció que BYD superó a Ford como la automotriz que más autos vendió a nivel mundial durante 2025: 4,6 millones la empresa china contra 4,4 del gigante automotriz norteamericano.

La marca más vendida de autos eléctricos en 2025

Se trata de la misma empresa automotriz que en marzo de este año anunció una expansión en Argentina, cuando comunicó la decisión de importar 50 mil autos fabricados en su planta de Brasil, además del caudal de vehículos importados desde China.

La planta de Camaçari, en el estado de Bahía, al noreste de Brasil, tiene actualmente una capacidad de producción anual de 150 mil vehículos, con planes para aumentarla hasta alcanzar las 600 mil unidades. Allí se fabricarán híbridos enchufables y eléctricos, entre ellos el Dolphin Mini y el Song Pro, ya disponibles en el mercado local, y el BYD King, un sedán que llegará este año.

En Argentina BYD inició sus operaciones en octubre de 2025 y con apenas tres meses de actividad comercial, se convirtió en la marca que más autos eléctricos vendió el año pasado, con 344 unidades patentadas. Y durante febrero quedó como la marca china que más patentó y quedó a las puertas del Top 10 general.

(Con información de Clarín)