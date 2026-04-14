Elecciones en Perú: Fujimori y López Aliaga se encaminan al balotaje

Tras el cierre de las elecciones presidenciales peruanas, el conteo de votos avanza a ritmo muy lento y hay una gran incertidumbre por conocer quiénes serán los dos candidatos que irán al balotaje del 7 de junio.

Con el 70 % de los votos escrutados, la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtenía el 16,91 %; seguida de cerca por el candidato de la Renovación Popular, Rafael López Aliaga, con el 13,14 %. Detrás de los dos primeros, Jorge Nieto obtenía un 12,09 %.

Por la falta de boletas, 63.000 electores fueron habilitados a votar el lunes

Por la falta de entrega de boletas se quedaron sin sufragar 63.000 electores. Debido a ello, el tribunal electoral peruano ordenó el domingo por la noche que el lunes puedan votar quienes no lograron hacerlo y que se disponga la misma medida para los peruanos que no pudieron sufragar en Estados Unidos.

Un total de 35 postulantes compiten en los comicios, en los que se elegirá un presidente y dos vicepresidentes de la República, que gobernarán por cinco años; 60 senadores y 130 diputados que conformarán el nuevo Congreso bicameral, y cinco representantes ante el Parlamento Andino.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 211 mesas en la capital, que dejó sin ejercer su derecho a 63.300 personas.

Esta situación provocó el inicio de investigaciones de la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), Piero Corvetto, y la empresa de transporte que estaba a cargo de esa labor de distribución del material electoral en Lima y la vecina provincia del Callao.

Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

Ningún candidato presidencial tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta para ser declarado ganador, por lo que habrá una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados.

Qué dijo el gobierno sobre el retraso en la instalación de mesas electorales

En tanto, el Gobierno afirmó que “cualquier incidencia” producida durante los comicios generales de este domingo son de plena “competencia” de los organismos electorales, por lo que reafirmó su “respeto irrestricto” a su autonomía.

El retraso en la instalación de mesas electorales en varios locales de Lima, sobre todo en la zona sur de la capital peruana cercanas al centro de reparto del material electoral, generó quejas ciudadanas, duras críticas de todos los sectores sociales e incluso la alerta de fraude sin aportar pruebas, lanzada por el candidato ultraconservador Rafael López Aliaga.

Un comunicado suscrito por el presidente de transición, José María Balcázar, y su Consejo de Ministros, señaló que “en el marco del proceso electoral en curso, el Poder Ejecutivo ha cumplido de manera estricta y responsable con su mandato constitucional”.

Esto ha implicado, añadió, “garantizar el orden interno, la seguridad y la adecuada custodia del material electoral, así como la protección de los locales de votación en todo el territorio nacional”.

El jefe de la Onpe, Piero Corvetto, aseguró que el 99,8 % de las mesas electorales lograron instalarse y que quince de ellas no pudieron abrir, lo que supuso que 63.300 electores se quedaron sin emitir su voto por el retraso o falta del material electoral.

La situación conllevó la extensión de la jornada electoral durante una hora más en todo el país y los reclamos de candidatos, especialmente de López Aliaga, quien pidió que se ordene la captura de Corvetto, para procesarlo penalmente por omisión de funciones.

López Aliaga ya había anticipado en días anteriores, sin aportar prueba alguna, la posibilidad de un fraude en los comicios e incluso había amenazado a Corvetto.

TN