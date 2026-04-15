Tiroteo en un colegio de Turquía: 4 muertos y más de 20 heridos

Al menos cuatro personas murieron y otras 20 resultaron heridas tras un tiroteo en un colegio de Turquía, en la provincia de Kahramanmaras. Entre las víctimas fatales se encuentran un docente y tres alumnos de entre 10 y 11 años, según informó el gobernador provincial.

El agresor, un alumno de 14 años, ingresó armado al establecimiento y disparó en dos aulas de quinto grado. El hecho generó escenas de desesperación entre padres que acudieron al lugar.

De acuerdo con medios locales, el atacante utilizó varias armas pertenecientes a su padre, un ex policía. Durante el hecho llevaba múltiples cargadores, lo que pudo haber aumentado la magnitud del ataque.

El joven murió durante el tiroteo, aunque aún se investiga si se suicidó o si sufrió un disparo accidental. Las autoridades no confirmaron aún el motivo del ataque.

El hecho ocurrió poco después de otro episodio violento en una escuela cercana, donde un ex alumno hirió a 16 personas. Ambos casos mantienen en alerta a las autoridades locales.

Con información de Clarín.