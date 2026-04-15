España legaliza inmigrantes para frenar la exclusión y el trabajo informal

En un contexto global donde las potencias del Norte cierran puertas y militarizan sus fronteras, España ha decidido dar un paso histórico en la dirección contraria y con el pragmatismo económico como telón de fondo. El Consejo de Ministros, encabezado por el socialista Pedro Sánchez, aprobó este martes 14 de abril de 2026 un Real Decreto que pone en marcha una regularización extraordinaria para aproximadamente 500.000 personas migrantes que hoy viven en el país en una zona de sombras legales.

La medida no solo representa un salvavidas para miles de familias —la gran mayoría de ellas de origen latinoamericano— que ya forman parte del tejido social español, sino que también es una apuesta por la sostenibilidad del Estado de bienestar. Al permitir que estos ciudadanos obtengan papeles, el Estado busca que dejen de ser explotados en la economía sumergida, comiencen a aportar al sistema de seguridad social mediante impuestos y accedan a la plenitud de sus derechos civiles.

Para entender la magnitud de esta decisión, es necesario contextualizar la realidad política española. El socialista Pedro Sánchez, que gobierna en minoría con el apoyo de otras fuerzas de izquierda y nacionalistas, ha decidido erigirse en referencia de las políticas progresistas no sólo puertas adentro, sino más allá de las fronteras españolas. Lo ha hecho con su ‘no a la guerra’ ante el conflicto de Irán y lo hace ahora en un tema en el que los partidos de centro y centroderecha europeos dan muestras de ceder ante la agresividad de la extrema derecha. A diferencia de otros países europeos donde estas posturas marcan la agenda migratoria con discursos de odio y deportaciones, el Ejecutivo de Sánchez ha optado por lo que define como un “acto de normalización”.

El proceso, que comenzará oficialmente este jueves 16 de abril de manera telemática, se extenderá hasta el 30 de junio. Los requisitos son claros pero estrictos: los solicitantes deben haber ingresado a España antes del 31 de diciembre de 2025, demostrar una permanencia de al menos cinco meses, poseer un pasaporte vigente y, fundamentalmente, carecer de antecedentes penales en los últimos cinco años, tanto en España como en sus países de origen.

Esta regularización tiene un antecedente emblemático para la izquierda española: el proceso liderado en 2005 por el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que integró a más de medio millón de personas. Aquella medida, al igual que la actual, fue duramente atacada por la derecha, pero con el tiempo se demostró esencial para el crecimiento económico de la década.

El argumento del Gobierno no es únicamente moral, sino profundamente económico. España, al igual que muchas naciones desarrolladas, enfrenta un “invierno demográfico” crítico: la tasa de natalidad ha caído un 25% en la última década y la población envejece a un ritmo acelerado.

Sánchez, en una carta dirigida a la ciudadanía, fue tajante: “Es reconocer la realidad de personas que ya cuidan a nuestros mayores, recogen nuestras cosechas y levantan nuestros edificios”. Según datos de instituciones como Funcas, gran parte de los 840.000 inmigrantes irregulares estimados en el país trabaja en sectores clave como la agricultura, la hostelería y los cuidados domésticos, pero lo hace sin protección legal, vulnerable a abusos patronales y sin contribuir al fisco.

Lo que resulta más llamativo para un observador externo es el amplio arco de apoyos que ha cosechado la medida. No se trata solo de un reclamo de los colectivos de derechos humanos o de los partidos de izquierda. La Iglesia Católica española, a través de la Conferencia Episcopal, ha sido una de las voces más firmes a favor de la regularización, apelando a la “dignidad humana” y a la fraternidad universal.

Del mismo modo, la patronal (los empresarios) y los sindicatos han dado su visto bueno. Los empresarios necesitan mano de obra legal para cubrir puestos que la población local ya no ocupa, mientras que los sindicatos ven en esta medida una forma de combatir la competencia desleal que genera el trabajo en negro y de fortalecer el sistema de pensiones.

La reacción de la derecha: Entre el “efecto llamada” y la xenofobia

Como era de esperar, la oposición conservadora ha reaccionado con virulencia. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP) —el principal partido de la derecha tradicional—, ha calificado la medida de “irresponsable”, argumentando que sobrecarga los servicios públicos y genera un “efecto llamada” que atraería a más inmigrantes. Feijóo ha llegado a decir que España está “exportando un problema” al resto de Europa.

Más a la derecha, el partido ultra Vox, liderado por Santiago Abascal, ha subido el tono con una retórica que recuerda a los sectores más duros del trumpismo. Utilizando términos como “invasión migratoria” y vinculando erróneamente la inmigración con la delincuencia, Vox ha anunciado que recurrirá el decreto ante el Tribunal Supremo, alegando que la medida destruye la “identidad nacional”.

El camino hacia la integración

A pesar de los ataques, el Gobierno se mantiene firme. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió que esta es una de las “grandes metas” de la legislatura. Para muchos latinoamericanos que residen en España o tienen familiares allí, esta noticia abre una ventana de esperanza tras años de precariedad.

La regularización extraordinaria de 2026 se presenta como una apuesta social y política de gran escala. Mientras el mundo parece cerrarse, España apuesta por integrar a quienes ya están en su suelo, bajo la premisa de que un país es más fuerte cuando reconoce los derechos de todos los que contribuyen a su prosperidad.

Página 12