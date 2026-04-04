Ultimátum de Trump a Irán: “En 48 horas se les abrirán las puertas del infierno”

Las fuerzas armadas de Irán rechazaron el nuevo ultimátum del presidente Donald Trump, que les dio 48 horas para liberar el estrecho de Ormuz. El general Ali Abdollahi Aliabadi, en un comunicado del Cuartel General Central Jatam al-Anbia, calificó el ultimátum de Trump como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”.

El mandatario norteamericano amenazó en la mañana de este sábado a la república islámica para llegar a un acuerdo sobre la reapertura de la estratégica vía marítima y aseguró que, de no acceder, el país se enfrentará a un “infierno”.

“¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. ¡Gloria a Dios!“, escribió en su cuenta de la red social Truth.

El régimen iraní contestó con una alusión a lo dicho por el presidente estadounidense: “Se les abrirán las puertas del infierno”. La vía marítima es crucial para la economía global, ya que por allí transita un quinto del suministro global de petróleo; actualmente se encuentra bloqueada por Irán.

Al mismo tiempo que se conocía el rechazo de Irán al ultimátum, Trump anunció, a través de Truth, un ataque masivo en Teherán donde “muchos de los líderes militares de Irán fueron eliminados”. Junto a su comentario incluyó un video donde se escuchan bombardeos a lo largo de la capital iraní.

Planta nuclear bombardeada

Una persona murió este sábado en un ataque israelo-estadounidense en la zona de la central nuclear iraní de Bushehr, que no dañó las instalaciones según un medio estatal.

“A raíz de los ataques criminales estadounidense-sionistas, este sábado por la mañana, un proyectil impactó en una zona cercana a la central nuclear de Bushehr, en el suroeste”, señaló la agencia oficial Irna. Añadió que un agente de seguridad del recinto ha fallecido, pero no se han registrado daños en las instalaciones de la central.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió sobre los continuos ataques de Estados Unidos e Israel contra las instalaciones nucleares de Irán y el consiguiente “riesgo de radiación”.

“Atacaron la central nuclear de Bushehr cuatro veces”, afirmó en una publicación en su cuenta de X. En ese sentido, enfatizó que “cualquier radiación destruiría no solo Teherán, sino también las capitales de los países del Consejo de Cooperación del Golfo”.

Mientras tanto, Irán y Estados Unidos rivalizaban este sábado por encontrar a uno de los dos aviadores de un caza estadounidense que se estrelló en la república islámica por bombardeos a una instalación petroquímica iraní y a la planta nuclear de Bushehr.

El ejército iraní afirma haber derribado el viernes un cazabombardero norteamericano F-15E. Uno de los dos pilotos se eyectó en pleno vuelo y fue rescatado por las fuerzas especiales, pero se desconoce la suerte del segundo, según medios de comunicación estadounidenses.

El ejército iraní también asegura haber alcanzado otro avión estadounidense, un aparato de apoyo aéreo A-10 Thunderbolt II, que posteriormente se estrelló en el Golfo.

