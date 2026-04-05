Semana Santa: el Papa León XIV pidió por la paz

En lo que representa su primera pascua como sumo pontífice, el Papa León XIV volvió a abordar la actual coyuntura de conflictos bélicos. "Ante la dureza del pecado que divide y mata, responde con el poder del amor que une y devuelve la vida”, dijo al referirse a Jesús, en el que pidió inspirarse en Semana Santa para afrontar el desafío de la pacificación global.

El Papa encabezó la Vigilia Pascual, una ceremonia considerada como la "madre de todas las vigilias" que contó con la presencia de más de 6.000 fieles en la Capilla Sixtina. Allí recordó a las mujeres que se acercaron al sepulcro de Jesús en el Sábado Santo. "Esperaban encontrarlo sellado, con una gran piedra en la entrada y soldados haciendo guardia. Esto es el pecado: una barrera muy pesada que nos encierra y nos separa de Dios, tratando de hacer morir en nosotros sus palabras de esperanza”, ejemplificó.

Así prosiguió: "Tampoco faltan en nuestros días sepulcros que abrir, y a menudo las piedras que los cierran son tan pesadas y están tan bien vigiladas que parecen inamovibles”. "Algunas oprimen el corazón del hombre, como la desconfianza, el miedo, el egoísmo y el rencor; otras, consecuencia de las primeras, rompen los lazos entre nosotros, como la guerra, la injusticia y el aislamiento entre pueblos y naciones. ¡No dejemos que nos paralicen!”, pidió.

Finalmente, recordó que "muchos hombres y mujeres, a lo largo de los siglos, con la ayuda de Dios, las han removido, quizá con mucho esfuerzo, a veces a costa de la vida, pero con frutos de bien de los que aún hoy nos beneficiamos. No son personajes inalcanzables, sino personas como nosotros”.

El Papa León XIV habló por la paz en Medio Oriente con el presidente de Israel

En la previa a su primera misa de Pascua, el Papa León XIV conversó este viernes telefónicamente con el presidente de Israel, Isaac Herzog, para fortalecer las posibilidades de que finalice el conflicto bélico en Medio Oriente, cuyo principal ataque inició en Irán hace 35 días.

La conversación ocurrió en la mañana del viernes, según informó un comunicado oficial del Vaticano. "Durante el coloquio, se ha defendido la necesidad de reabrir todos los canales posibles de diálogo diplomático para poner fin al grave conflicto en curso, en busca de una paz justa y duradera en todo Oriente Medio", señaló el documento, que precisó que "a lo largo de la conversación se han detenido en la importancia de proteger a la población civil y de promover el respeto del derecho internacional y humanitario".

Isaac Herzog también se refirió a la conversación con el Papa León XIV. "Hablamos sobre la guerra con Irán, incluyendo la constante amenaza de ataques con misiles por parte del régimen iraní y sus grupos terroristas afines contra personas de todas las religiones en la región. Recordé los recientes ataques con misiles iraníes contra Jerusalén, que impactaron en lugares sagrados para cristianos, musulmanes y judíos. El pueblo de Irán también merece un futuro mejor, libre de este peligroso y violento régimen de terror", planteó el funcionario israelí.

En ese marco, reconoció que "también hablamos sobre la situación en el Líbano, incluyendo la importancia de la seguridad de las comunidades cristianas a ambos lados de la frontera. Hice hincapié en que no se puede permitir que la organización terrorista Hezbolá siga amenazando tanto al pueblo de Israel como al del Líbano, quienes merecen un futuro de paz y estabilidad".

Herzog valoró el rol de la Iglesia Católica para "la cooperación de todos los líderes mundiales y religiosos en la crucial lucha contra el antisemitismo". "Compartimos la esperanza de un futuro más pacífico para las personas de todas las religiones, libre de la amenaza de la violencia y el derramamiento de sangre", concluyó el mensaje del presidente israelí en red social X.

Ámbito