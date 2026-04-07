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Tensión internacional

Ataque a tiros frente al consulado israelí en Estambul: un muerto y varios heridos

Los policías reaccionaron de manera inmediata y lograron neutralizar a los agresores.

Por El Litoral

Martes, 07 de abril de 2026 a las 08:08
Foto: Reuters.

Se produjo un tiroteo frente al consulado israelí en Estambul, Turquía. Al menos un atacante murió tras la reacción de los agentes de seguridad, y otros dos están gravemente heridos.

Según los reportes, los agentes reaccionaron de manera inmediata y lograron neutralizar a los agresores. Ante esto, dos policías resultaron heridos durante el enfrentamiento.

Un video difundido por Reuters mostró a los efectivos sacando sus armas y cubriéndose mientras los disparos se prolongaban por al menos diez minutos.

El enfrentamiento se produjo frente a la torre donde se encuentra el consulado, en el distrito financiero de Estambul. Cabe recordar que, desde que comenzó la guerra entre Hamás e Israel en 2023, se ha mantenido una fuerte presencia policial en la zona.

Con información de TN. 

 

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