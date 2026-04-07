Vence el ultimátum de Donald Trump a Irán y alertan sobre una escalada del conflicto

El ultimátum impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán vence este martes a las 21 (hora de Argentina). El mandatario advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo que contemple un alto el fuego, la reapertura del estrecho de Ormuz y una solución para el uranio enriquecido, ordenará un ataque sobre infraestructura estratégica iraní.

Por su parte, Irán advirtió que responderá “más allá de la región” si Estados Unidos cumple sus amenazas. La Guardia Revolucionaria reportó fuertes explosiones en la isla de Kharg, centro de la producción petrolera del país, y reafirmó que la guerra podría extenderse más allá de Medio Oriente.

En el día 39 del conflicto en la región, continúan las tratativas contrarreloj para alcanzar un tratado de paz, mientras persisten los ataques y la tensión internacional aumenta.

En su cuenta de Truth Social, Trump advirtió: “Toda una civilización morirá esta noche, para nunca ser traída de vuelta. No quiero que eso suceda, pero probablemente suceda. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso”.

El republicano agregó: “¿Quién sabe? Esta noche descubriremos uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte, finalmente terminarán. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”.

Aunque Trump no ofreció detalles específicos, previamente había advertido que las fuerzas armadas estadounidenses podrían atacar puentes, centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles en Irán.