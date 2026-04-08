Irán volvió a cerrar el Estrecho de Ormuz luego de un ataque de Israel al Líbano

Irán amenazó este miércoles con romper el alto el fuego acordado en la guerra contra Estados Unidos e Israel si el ejército israelí no deja de bombardear el Líbano, según informaron agencias estatales iraníes.

Según una fuente citada por Tasnim, las Fuerzas Armadas iraníes ya están "identificando objetivos para responder a los ataques israelíes del miércoles contra el Líbano". Otra fuente citada por PressTV afirmó que Irán "castigará a Israel por los ataques contra Hezbollah que violaron el alto el fuego".

Además de las amenazas contra Israel, Irán anunció que ha vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz al tránsito de buques comerciales y atribuyó la medida a lo que denominó "violaciones del alto el fuego por parte de Israel", según la agencia de noticias Fars. Aunque de momento no hay un comunicado oficial sobre la situación en el estrecho.

Una fuente de seguridad informó a Al Jazeera que Irán está considerando sancionar a Israel por estas violaciones del alto el fuego.

La agencia de noticias Tasnim ha publicado algunas líneas que indican que, según una fuente de seguridad, Irán podría estar considerando retirarse del acuerdo de alto el fuego si Israel continúa con su campaña de ataques.

"Si no cesan de inmediato las agresiones contra nuestro querido Líbano, daremos una respuesta contundente a los malvados agresores de la región", dice un comunicado de la Guardia Revolucionaria Islámica difundido por la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

Citada por Al Jazeera, la agencia de noticias Fars, afiliada a la Guardia Revolucionaria Islámica, informó sobre la interrupción del paso de buques y petroleros en el estrecho de Ormuz.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán había confirmado el martes que el paso por el estrecho de Ormuz estará permitido durante las próximas dos semanas bajo control militar iraní, tras la aceptación del alto el fuego temporal.

Israel dijo que el alto el fuego no aplicaba al Líbano y lanzó su mayor ataque contra el país desde que la guerra comenzó a fines de febrero. Lo mismo dijo Trump este miércoles. Cuando se le preguntó sobre los ataques de Israel contra el Líbano, Trump se refirió a ellos como "una escaramuza aparte".

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, instó a todas las partes a "actuar con moderación" y "respetar el alto el fuego".

Si bien no se dirigió directamente a ninguna de las partes, afirmó que se habían reportado violaciones del acuerdo en algunos puntos de la zona de conflicto, lo que socava el espíritu del proceso de paz.

El ministro de Planificación de Pakistán dijo a Al Jazeera que "si el estrecho de Ormuz se cierra, interrumpirá la cadena de suministros".

La situación en el Estrecho de Ormuz

Las naciones árabes del Golfo manifestaron su preocupación este miércoles por la incertidumbre sobre el estatus del Estrecho. El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) rechaza cualquier modificación del statu quo del "canal", dado que están en juego flujos clave de petróleo y gas.

Tras un bloqueo casi total, en la mañana de este miércoles, el panorama en el Estrecho de Ormuz había comenzado a moverse a cuenta gotas. Pero luego la decisión iraní, llevó a un "cierre selectivo". Y la Armada de la Guardia Revolucionaria (IRGC) exigía que cada barco pida permiso individual para transitar, según informes de prensa.

El sitio de monitoreo del Estrecho "hormuzstraitmonitor.com", confirma en su sitio web que el tránsito está "restringido".

"Entre el 7 y el 8 de abril se anunció un alto el fuego de dos semanas, por el cual Irán acordó coordinar el paso seguro de buques a través del estrecho mediante sus Fuerzas Armadas, con restricciones operativas y limitaciones técnicas. La reapertura total aún está condicionada a las negociaciones en curso", agrega.

Monitores marítimos como MarineTraffic confirmaron que al menos dos buques ya completaron el tránsito exitosamente, actuando como una prueba de fuego para la tregua. Se trata de el NJ Earth: un granelero de bandera griega que cruzó el estrecho a las 08:44 UTC, es decir 5:44 de la mañana en Argentina.

Y el Daytona Beach: un buque con bandera de Liberia que lo hizo más temprano (06:59 UTC), tras zarpar del puerto iraní de Bandar Abbas.

También se reportaron movimientos de otros buques como el New Ambition (Panamá) y el portacontenedores Wan Hai A07 (Singapur), que han comenzado a navegar hacia la zona del estrecho desde puertos saudíes e iraníes.

Pero la situación seguía siendo crítica.

Se estima que hay más de 800 naves atrapadas dentro del Golfo Pérsico (incluyendo unos 426 petroleros). Medios como Reuters y Xinhua señalan que no hay normalización inmediata. Los analistas advierten que despejar este atasco llevará semanas, no días.

Las salidas escalonadas. La prioridad de las navieras es sacar los barcos que ya están cargados dentro del Golfo antes de arriesgarse a enviar nuevas flotas hacia adentro.



A diferencia de los pocos barcos individuales que ya se han lanzado a cruzar, las grandes navieras mantienen una actitud de "esperar y ver".

Incertidumbre por el "peaje"

Además, existe mucha confusión sobre la exigencia de Irán de coordinar cada movimiento y el posible cobro de aranceles de tránsito (que algunos reportes tildan de "peajes de guerra"), lo que frena a los operadores que no quieren validar legalmente estas condiciones. Teherán también ha estado cobrando un peaje de hasta 2 millones de dólares por tránsito a algunas navieras.

Según informa Bloomberg este miércoles, si bien los armadores y las aseguradoras celebraron el alto el fuego, también advirtieron que se necesitarán más detalles para determinar si es posible un tránsito seguro.

Irán ha declarado que una condición previa para el alto el fuego es que sus fuerzas armadas coordinen la navegación a través del que es el canal petrolero más importante del mundo.

"El tiempo dirá si se trata de una pausa o de una paz, pero, mientras tanto, es muy improbable que el comercio con el Golfo se reanude sin más", afirmó Neil Roberts, director de transporte marítimo y aéreo de la Lloyd’s Market Association. "La región sigue expuesta a un alto riesgo, ya que ninguna de las tensiones subyacentes se ha resuelto".

A.P. Moller-Maersk A/S, la segunda naviera de contenedores más grande del mundo, afirmó que la pausa "podría crear oportunidades de tránsito, pero aún no ofrece plena seguridad marítima". La naviera japonesa NYK indicó que estaba monitoreando la situación.

Bimco, una asociación comercial naviera cuyos miembros controlan casi dos tercios de la capacidad mundial de carga marítima, también adoptó un tono cauto, añadiendo que aún esperaba los detalles de los planes de navegación segura de Estados Unidos e Irán.

"Abandonar el Golfo Pérsico sin coordinación previa con Estados Unidos e Irán implicaría un mayor riesgo y no sería aconsejable", declaró Jakob Larsen, director de seguridad de la asociación.

Estas opiniones reflejaron comentarios privados de armadores con buques en la región.

Varias compañías navieras de Asia, Oriente Medio y Europa indicaron que estaban contactando a sus aseguradoras y asesores de seguridad, y que habían puesto sus buques en alerta para transitar por el estrecho de Ormuz.

La rapidez con que se normalicen los flujos determinará la evolución de los precios mundiales de las materias primas.

La vía marítima, por donde transita una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo, ha estado prácticamente cerrada desde que los ataques estadounidenses e israelíes a finales de febrero obligaron a Irán a reforzar su control, provocando una crisis de suministro de petróleo sin precedentes.

Durante todo el conflicto, los armadores han citado la seguridad de sus tripulaciones como motivo para no transitar por ella.

Armarios, agentes y aseguradoras también señalaron las distintas versiones del plan de paz iraní como una de las razones de la falta de claridad.

Irán afirma haber acordado dos semanas de paso seguro en coordinación con sus fuerzas armadas y dentro de las "limitaciones técnicas".

Por el contrario, el presidente estadounidense Donald Trump anunció una "apertura completa, inmediata y segura". En una publicación aparte en redes sociales, afirmó que Estados Unidos "ayudaría a gestionar el tráfico" y "mantendría la presencia" para garantizar la fluidez de los flujos, opciones que difícilmente resultarán atractivas para Teherán.

“No se puede reactivar el transporte marítimo mundial en 24 horas”, afirmó Jennifer Parker, profesora adjunta del Instituto de Defensa y Seguridad de la Universidad de Australia Occidental. “Los armadores, las aseguradoras y las tripulaciones de los buques cisterna deben creer que el riesgo se ha reducido realmente, no solo suspendido”.

Los buques que transportan energía constituyen una gran parte de la flota varada en el Golfo, según datos de la empresa de inteligencia Kpler. Actualmente hay 426 buques cisterna que transportan petróleo crudo y combustibles limpios, además de 34 buques para gas licuado de petróleo y 19 para gas natural licuado. El resto transporta productos secos, como productos agrícolas o metálicos, o contenedores.

(Con información de Bloomberg y Al Jazeera)