Trump mantiene el despliegue militar y advierte a Irán con una ofensiva final

Luego de un día de enorme confusión con el turbulento comienzo de la tregua de dos semanas para frenar la guerra con Irán, con acusaciones cruzadas de violación al cese del fuego, el presidente Donald Trump posteó cerca de la medianoche que dejaría las tropas y el arsenal estadounidense desplegados en la zona “hasta que se cumpla plenamente el acuerdo real” y, si esto no sucede, habrá una “ofensiva mayor”.

Reiteró, además, que Irán no tendrá armas nucleares y que deberá reabrir el estrecho de Ormuz.

Las palabras de Trump llegaron luego de que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán anunciado el martes tras 39 días de guerra arrancara maltrecho el miércoles.

El régimen iraní dijo que no reabrió el estrecho de Ormuz porque denunció que Israel continuaba bombardeando al Líbano con los más fuertes ataques desde que comenzó la ofensiva y amenazó con abandonar las negociaciones en medio de una confusión general sobre los puntos alcanzados en el acuerdo.

En este panorama, Trump buscó resaltar su poderío militar, que sigue alerta. “Todos los buques, aeronaves y personal militar estadounidense, con munición adicional, armamento y cualquier otra cosa que sea apropiada y necesaria para la persecución y destrucción letal de un enemigo ya sustancialmente degradado, permanecerán en su lugar en Irán y sus alrededores, hasta que se cumpla plenamente el ACUERDO REAL”, posteó Trump en Truth Social.

“Si por alguna razón no lo es, lo cual es muy improbable”, comenzará el ataque “más grande, mejor y más fuerte que nadie haya visto antes”, agregó.

Además, Trump buscó en su posteo clarificar dos de las posiciones de Estados Unidos para llegar a la tregua y avanzar en las negociaciones, que comenzarán el sábado en Pakistán a donde el jefe de la Casa Blanca enviará a su vice JD Vance, al enviado especial Steve Witkoff y al asesor Jared Kushner, su yerno.

