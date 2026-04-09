Artemis II: la Nasa activó un operativo especial para el regreso de los astronautas

La Nasa activó un operativo especial por el regreso de la misión Artemis II, cuyo amerizaje está previsto para este viernes en el océano Pacífico, frente a la costa de California. El despliegue incluye apoyo de las Fuerzas Armadas estadounidenses ante posibles contingencias.

Según detallaron desde la agencia, aviones militares C-17 y helicópteros de la Marina estarán disponibles para un eventual rescate de emergencia. La medida se adoptó ante la posibilidad de que la cápsula Orión americe fuera del rango estimado de recuperación.

Los especialistas monitorean factores que podrían incidir en la guía, la navegación y la propulsión durante el reingreso. En ese sentido, indicaron que las condiciones climáticas actuales son favorables para una operación segura.

Previo al descenso, se realiza una revisión del escudo térmico de la nave para garantizar que soporte la fricción. Además, está previsto el desacople del módulo de tripulación unos 42 minutos antes del amerizaje.

Durante el reingreso, los astronautas alcanzarán velocidades de hasta 38.365 kilómetros por hora . Una vez en el agua, recibirán atención médica inmediata antes de ser trasladados por helicópteros, siguiendo un protocolo específico de evacuación.

La misión es comandada por Reid Wiseman, junto a Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes se preparan para completar un regreso histórico, tras orbitar la Luna por primera vez en más de 50 años.