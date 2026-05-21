Se rompió el diálogo en Bolivia y crece la presión sobre el Presidente

El diálogo entre las agrupaciones sociales bolivianas y el gobierno quedó roto este jueves, después de que esas organizaciones denunciaran que el Ejecutivo no atendió sus demandas. En respuesta, volvieron a marchar por la tarde hacia el centro de La Paz para exigir la renuncia del presidente de centroderecha Rodrigo Paz Pereira, en un país paralizado desde hace casi tres semanas por bloqueos de rutas y caminos.

De todas maneras, el mandatario no cerró las puertas a nuevas conversaciones. “Las organizaciones sociales, las que representan a las organizaciones sociales, siempre tendrán el espacio de diálogo, de negociación en el gobierno”, afirmó Paz Pereira al tomar juramento a su nuevo ministro de Trabajo, Williams José Bascopé.

El presidente anunció el miércoles una remodelación del gabinete con el objetivo de fomentar la “reconciliación” con sectores de la sociedad civil dispuestos a dialogar, y de implementar una política económica “más inclusiva” tras el impacto inicial aplicado para estabilizar la economía.

“Invitamos siempre al diálogo y, más ahora que incorporamos un hombre del diálogo, un hombre de origen aymara, pero un hombre sobre todo convencido de que la patria está por encima de toda ideología", agregó el presidente.

Williams Bascopé, abogado, reemplazará a Edgar Morales, muy criticado por el sector obrero y quien el miércoles había puesto su cargo a disposición del presidente.

Pero la Central Obrera Boliviana (COB) y la Asamblea de Maestros Rurales afirmaron que en las conversaciones no fueron atendidas sus principales demandas y marcharon este jueves nuevamente en La Paz con el objetivo romper el cordón de seguridad.