El Gobierno de los Estados Unidos difundió una nueva serie de documentos confidenciales vinculados al fenómeno ovni. La iniciativa oficial contempla la progresiva revelación de archivos históricos y reportes de encuentros aeroespaciales registrados por las Fuerzas Armadas norteamericanas. Los documentos forman parte del programa presidencial denominado Pursue.

Desde el Pentágono confirmaron que esta segunda tanda de información incluye registros visuales, audios originales y documentación interna de agencias de inteligencia. Las autoridades norteamericanas indicaron que el portal oficial ya superó los mil millones de visitas en todo el mundo. Los funcionarios calificaron la enorme repercusión digital como una demostración clara del fuerte interés público por el esclarecimiento de estos hechos.

Material desclasificado

La documentación liberada contiene un total de 46 filmaciones capturadas por personal militar y diversos testimonios de misiones de exploración espacial. Entre los archivos más destacados aparecen audios de la misión lunar Apollo 12, donde los astronautas notificaron la presencia de extraños objetos circundantes. Asimismo, se incorporaron reportes sobre esferas luminosas en zonas de entrenamiento y avistamientos de supuestas esferas de fuego sobre el territorio de México.

Por otra parte, los archivos gubernamentales exponen antiguos informes de inteligencia vinculados a la seguridad de las potencias mundiales. Los textos detallan anomalías aéreas detectadas en las cercanías de instalaciones militares soviéticas destinadas a las pruebas de armamento. Los portavoces oficiales explicaron que la publicación de estos materiales específicos responde a los constantes pedidos de transparencia formulados por legisladores del Parlamento estadounidense.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, remarcó el compromiso de la gestión del presidente Donald Trump para terminar con el histórico secretismo oficial. El funcionario estadounidense aseguró que las clasificaciones previas de confidencialidad solo sirvieron para alimentar todo tipo de especulaciones sociales sobre la vida extraterrestre. En ese sentido, los directivos del área afirmaron que las futuras revisiones y desclasificaciones documentales continuarán publicándose de manera gradual.