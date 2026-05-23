El presidente de Bolivia afirmó que "Evo Morales quiere volver al poder a cualquier costo”

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, aseguró que las protestas y bloqueos que afectan al país buscan desestabilizar al Gobierno. En ese contexto, acusó al expresidente Evo Morales de intentar regresar al poder “a cualquier costo”.

Las declaraciones se dan en el contexto de la escalada de movilizaciones y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en distintas regiones bolivianas.

En diálogo con TN, Paz Pereira sostuvo que Bolivia atraviesa una crisis estructural desde hace dos décadas. Según afirmó, los problemas económicos y sociales actuales están vinculados a las gestiones anteriores del Movimiento al Socialismo.

“Estamos en crisis hace 20 años”, expresó el mandatario, al referirse a la falta de dólares, combustible y a la caída de la producción energética en el país.

En cuanto a Evo Morales, lo vinculó a grupos violentos en las protestas y consideró que el expresidente “quiere volver al poder a cualquier costo”. Además,aseguró que rechazan cualquier instancia de negociación. “No vienen a dialogar, vienen a bloquear y generar daño”, manifestó.

Denuncias y asistencia internacional

El presidente boliviano también vinculó las protestas con presuntos recursos provenientes del narcotráfico. Según explicó, durante distintos operativos fueron detectadas personas que transportaban dinero destinado a financiar movilizaciones.

A pesar del escenario de tensión, reconoció que existen sectores sociales con reclamos legítimos acumulados durante años. Sin embargo, diferenció esas demandas de los grupos que, según sostuvo, buscan “romper el proceso constitucional democrático”.

En paralelo, el Gobierno boliviano implementó un corredor humanitario junto a la Iglesia Católica, la Cruz Roja y organismos de derechos humanos. El objetivo es garantizar el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible en ciudades afectadas por los cortes.

Durante la entrevista, Paz Pereira confirmó además que Argentina colaboró con apoyo logístico para sostener un puente aéreo de abastecimiento. También agradeció la asistencia brindada por Chile, Brasil y Ecuador.

Con información de TN.