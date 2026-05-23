Multitudinaria marcha en España para pedir la renuncia del Presidente

El Arco de la Victoria de Madrid, esa puerta romana que el dictador Francisco Franco mandó construir en una de las entradas principales a la ciudad para celebrar su triunfo en la Guerra Civil Española, se pobló este sábado de miles de manifestantes que intentaron llegar hasta el Palacio de la Moncloa para pedir la renuncia del presidente Pedro Sánchez y que convoque elecciones ya.

El jefe del gobierno de coalición progresista, líder además de su partido, el PSOE, atraviesa la peor de las tormentas políticas desde que asumió, en 2018.

Apaleado por desoladores resultados electorales en los últimos comicios regionales, un ex ministro en prisión preventiva y a punto de ser sentenciado y otro juicio contra su hermano que comienza en unos días, el último puñetazo en la boca del estómago para Sánchez se conoció esta semana: la investigación al ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, sospechado de tráfico de influencias y de participar en una organización criminal que lavaba dinero.

“Marcha por la dignidad”, bautizaron la protesta las organizaciones civiles que la convocaron y que contó con el apoyo del Partido Popular y de Vox.

La manifestación, que ya estaba prevista para este sábado antes de que estallara la investigación contra Rodríguez Zapatero, reunió, según los organizadores, a unas 120 mil personas. Para la Delegación del gobierno, sin embargo, fueron 40 mil.

Con banderas de España y carteles con el rostro de Sánchez y la inscripción “Corrupto” recorrieron Madrid en medio de insultos al presidente -“¡Pedro Sánchez, hijo de puta!”- y gritos que reclamaban su “dimisión”.

