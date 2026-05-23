Al menos dos heridos por disparos en la Casa Blanca

Lo que parecían ser entre 20 y 30 disparos se reportaron este sábado cerca de la Casa Blanca. Por el momento se registran al menos dos heridos, según reportó CNN. Tras el fuerte sonido, periodistas que se encontraban en el establecimiento, y que fueron los primeros en informar de los disparos, fueron desplazados hacia la sala de prensa, la zona fue cerrada y el Servicio Secreto de Estados Unidos accionó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en el palacio presidencial en ese momento mientras intentaba negociar un acuerdo con Irán.

Un funcionario de la agencia detalló a CNN que estaba investigando informes de disparos en la esquina de la calle 17 y la avenida Pennsylvania Northwest, que está justo afuera del complejo de la Casa Blanca. Hay una amplia presencia policial en el lugar. Los efectivos acordonaron los accesos, junto con personal de la Guardia Nacional.

El director del FBI, Kash Patel, sostuvo que agentes del servicio de seguridad están en el lugar y trabajan junto al Servicio Secreto “en respuesta a los disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca”. “Actualizaremos al público en cuanto podamos”, sumó. En tanto, el Servicio Secreto dijo estar al tanto de los informes de disparos en la intersección de calles. “Estamos trabajando para corroborar la información con el personal en el terreno”, afirmó.