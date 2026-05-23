Bolivia: el gobierno prepara un operativo para liberar rutas bloqueadas por las protestas

El Gobierno de Bolivia anunció este viernes la creación de un corredor humanitario para despejar las carreteras bloqueadas y garantizar el abastecimiento de alimentos y productos básicos en distintas regiones del país, en medio de la creciente tensión por las protestas y cortes de ruta.

El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, explicó que el operativo contará con “banderas blancas” y la participación de organismos de Derechos Humanos para facilitar el paso seguro de vehículos y mercadería hacia los mercados afectados por los bloqueos.

La operación será realizada por la Policía y apoyada "logísticamente" por las Fuerzas Armadas y la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) con maquinaria pesada para retirar el material empleado por los manifestantes para el corte de vías, señaló.

En paralelo, el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, informó que el Ejecutivo convocó a la federación campesina Tupac Katari de La Paz a una reunión de negociación en la Casa Grande del Pueblo para escuchar sus demandas. También confirmó que el consejo económico y social previsto para este sábado fue postergado hasta el miércoles.

Justiniano señaló además que las autoridades mantuvieron encuentros con la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, donde recibieron reclamos de distintos sectores sociales.

Por su parte, Oviedo indicó que este sábado se desplegará un operativo de asistencia para transportistas varados en la carretera entre La Paz y Oruro debido a los cortes de ruta.

TN