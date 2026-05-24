España: la extrema derecha marchó para pedir la renuncia del presidente Sánchez

Miles de personas pidieron este sábado en Madrid la dimisión del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y la convocatoria de elecciones anticipadas por las acusaciones de corrupción en su entorno. La marcha finalizó con tres detenidos y siete agentes heridos.

Los manifestantes, muchos de ellos ondeando banderas españolas y portando pancartas con el lema “¡Basta!”, recorrieron las calles de Madrid detrás de una gran pancarta en la que se leía: “La corrupción tiene un precio. No más impunidad. Dimisión y elecciones ya”.

La protesta fue convocada por un grupo de más de 150 asociaciones cívicas llamado Sociedad Civil Española y respaldada por el conservador Partido Popular (PP) y el partido de extrema derecha Vox.

La Delegación del Gobierno en Madrid aseguró que en la marcha participaron unas 40.000 personas, mientras que sus organizadores afirmaron que 120.000 manifestantes recorrieron las calles de Madrid.

Al final de la protesta, un pequeño grupo de manifestantes intentó dirigirse hacia la residencia oficial, pero fue rechazado por la policía antidisturbios.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid informaron de que en estos altercados fueron detenidas tres personas y que siete policías resultaron con heridas de carácter leve.

Página 12