Chile: el gobierno de Kast exoulsó 80 migrantes en un nuevo vuelo de deportación

Las autoridades de Chile informaron el domingo que expulsaron del país a 80 migrantes irregulares. Fue a través de un nuevo vuelo de deportación de extranjeros, el tercero dentro del "plan de control migratorio" del Ejecutivo presidido por el ultraconservador José Antonio Kast, que llegó a la presidencia el 11 de marzo con un propuesta de fuerte endurecimiento de fronteras.

"En total, se han concretado 80 expulsiones: 20 administrativas y 60 judiciales. Las personas expulsadas corresponden a las nacionalidades colombiana y boliviana; 32 de ellas mantenían antecedentes policiales", indicó la Policía de Investigaciones chilena (PDI) en una publicación en redes sociales. Así, Kast copia los métodos antimigratorios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De las personas deportadas, 58 eran colombianas y 22 bolivianas. Por cada una de ellas viajó en el vuelo un agente policial que la escoltaba para asegurarse de que descienda del avión en su país.

Entre los tres vuelos, Chile expulsó a 160 migrantes de cinco países

Este fue el tercer vuelo de repatriación de migrantes irregulares desde la llegada de Kast a la presidencia. En total, 160 personas fueron subidas compulsivamente a un avión para retornar a cinco países distintos.

En una conferencia de prensa, el subsecretario de Interior de Chile, Máximo Pavez, destacó que el viaje se hizo en un vuelo comercial: "primera vez desde que se instaló el gobierno del presidente José Antonio Kast en que se utiliza un vuelo comercial que va íntegramente a bordo con personas extranjeras".

Pavez aseguró también que la operación "da cuenta de la voluntad inclaudicable" del Ejecutivo para llevar a cabo el "plan de reordenamiento migratorio", una de las principales promesas de campaña de Kast.

Ya son 780 migrantes expulsados en dos meses

Por su parte, el director de Migraciones de Chile, Frank Sauerbaum, aseguró que desde la asunción de Kast el país deportó a 780 personas, 683 por vía administrativa y 97 por la vía judicial.

También indicó que se está registrando un aumento en las salidas voluntarias del país, y señaló que ya suman 2.446 personas en lo que va de 2026. Según sus registros, nueve de cada diez de estas salidas voluntarias corresponden a ciudadanos venezolanos.

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