Lula se somete a un tratamiento de radioterapia preventiva

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, iniciará este lunes un tratamiento preventivo de radioterapia tras la extracción de una lesión cutánea en el cuero cabelludo realizada semanas atrás.

El mandatario continuará con su agenda oficial mientras recibe atención médica en el hospital Sirio-Libanés de San Pablo, según informaron fuentes oficiales.

Lula seguirá con tratamiento preventivo tras la cirugía

El parte difundido por el hospital Hospital Sírio-Libanês explicó que el mandatario brasileño será sometido a un “tratamiento complementario con radioterapia superficial preventiva” luego de que el pasado 24 de abril se le removiera una lesión basocelular en la cabeza.

De acuerdo con el comunicado médico, la decisión fue tomada tras los resultados de la biopsia practicada después de la intervención quirúrgica. Los especialistas señalaron que la lesión correspondía a un carcinoma basocelular, uno de los tipos más frecuentes y menos agresivos de cáncer de piel.

La dermatóloga Cristina Abdalla, encargada de la cirugía, indicó anteriormente que se trataba de una afección “común” y vinculada principalmente a la exposición solar.

El mandatario mantendrá su actividad oficial

Según precisó el centro médico, Luiz Inácio Lula da Silva realizará un total de 15 sesiones de radioterapia durante las próximas tres semanas. A pesar del tratamiento, el mandatario no suspenderá sus actividades institucionales.

“El Presidente seguirá sus actividades diarias sin restricciones”, informó el hospital en el parte oficial, donde también aclararon que Lula permanecerá bajo seguimiento médico constante durante el proceso.

En sus últimas apariciones públicas, el jefe de Estado brasileño había utilizado sombreros y protección especial en la cabeza mientras avanzaba la recuperación de la operación realizada en abril.

La situación volvió a poner el foco sobre la salud del presidente de 80 años, especialmente después de la cirugía de urgencia a la que fue sometido a fines de 2024 tras sufrir un accidente doméstico.

La salud de Lula, en el centro de la escena política

El estado físico de Lula se convirtió en un tema de fuerte interés político y mediático en Brasil debido a la proximidad de las elecciones presidenciales previstas para octubre, donde buscará competir por un nuevo mandato.

En los últimos meses, el mandatario había asegurado que su candidatura dependería de su condición física. Sin embargo, recientemente afirmó sentirse preparado para afrontar el desafío electoral y mostró señales de recuperación en distintas publicaciones en redes sociales.

Mientras tanto, el escenario político brasileño ya empieza a perfilar a posibles rivales para los próximos comicios. Entre ellos aparece Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado por intento de golpe de Estado.

A pesar de la atención pública sobre su salud, Lula buscará mantener la normalidad de su gestión mientras avanza con el tratamiento médico preventivo.

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