Hallan con vida a cinco personas atrapadas en una cueva de Laos hace una semana

Cinco de las siete personas que permanecían atrapadas desde hace una semana en una cueva inundada de Long Chaeng, en el centro de Laos, han sido localizadas con vida este miércoles por los equipos de rescate, que siguen buscando a otros dos miembros de la expedición.

Los rescatados, todos hombres según un vídeo publicado en Facebook por uno de los buzos que participa en las labores de salvamento, fueron encontrados en una zona sin inundar dentro de la cueva, que quedó anegada después de las fuertes lluvias que cayeron durante la semana pasada. “Son cinco”, dice el rescatista mientras graba con una cámara.

“No tengo ningún síntoma de enfermedad, solo tengo un hambre tremenda”, ha respondido uno de los atrapados a las preguntas de los buzos en otro de los vídeos publicados por los rescatistas. “No tengo nada de fuerza” o “me siento débil” fueron otras de las respuestas, mientras que todos afirmaron “no sentirse enfermos”.

Los equipos llevaban varios días explorando las galerías parcialmente inundadas de la cueva, ubicada en una zona montañosa a más de 200 kilómetros al norte de Vientián, la capital de Laos, hasta localizar a los atrapados durante una inmersión iniciada a las 14.07 hora local.

“Esto es solo un breve alivio, ya que los cinco supervivientes aún se encuentran en la cámara, todos sanos y de buen ánimo, pero la extracción aún está por venir y no será fácil”, ha apuntado en las redes el buzo finlandés Mikko Paasi, miembro del equipo que ha localizado a los hombres atrapados. Según su valoración, estos se encuentran a unos 300 metros de la salida de la caverna.

En una publicación previa, Paasi describió como “remoto y hostil” el lugar donde se encuentra la cueva, una antigua mina de oro a la que se llega tras una caminata de cuatro kilómetros a través de un sendero que atraviesa la selva.

“Una vez dentro de la mina, hay que sortear cientos de metros de constantes obstáculos, inundaciones, peligro de derrumbes”, ha apuntado el buzo.

Los siete miembros de la expedición, originarios de la provincia de Xaisomboun (centro de Laos), entraron a la cueva el pasado 20 de mayo en busca de yacimientos de oro, una actividad frecuente en esta región del país, pero quedaron atrapados cuando la cavidad se inundó y varios deslizamientos de tierra bloquearon la entrada de la caverna, según señaló el medio Vientiane Times. Desde entonces, equipos de rescate laosianos y tailandeses han emprendido un complicado operativo de búsqueda, ralentizado por el difícil acceso y las malas condiciones meteorológicas.

Las imágenes compartidas en redes sociales por los equipos de rescate muestran a los espeleólogos avanzando por estrechos pasadizos inundados y cubiertos de lodo. El operativo también usa bombas y mangueras para tratar de drenar la mayor cantidad de agua posible del interior de la cueva.

Las autoridades de Laos han desplegado asimismo ambulancias, vehículos de emergencia, equipos médicos y personal sanitario en la zona para garantizar atención inmediata una vez que los supervivientes sean evacuados, ha indicado la agencia pública Lao News.

En las labores de rescate participan dos buzos tailandeses que formaron parte de la mediática operación que salvó a los 13 integrantes del equipo juvenil de fútbol Jabalíes Salvajes en la cueva de Tham Luang en 2018, una misión que atrajo la atención internacional y fue documentada en una producción de Netflix.