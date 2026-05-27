Israel afirma que mató al nuevo jefe del brazo armado de Hamas en la Franja de Gaza

El Gobierno de Israel informó este miércoles que abatió a Mohamed Odeh, recientemente designado jefe del brazo armado de Hamas en la Franja de Gaza. El ataque se produjo en el marco de una operación aérea.

La muerte del dirigente ocurre apenas una semana después de haber asumido el cargo, tras el fallecimiento de su antecesor, Ezedine al Hadad. La sucesión se produjo en medio de la escalada del conflicto en la región.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó la operación a través de redes sociales. “El comandante del brazo armado de la organización terrorista Hamas en Gaza fue eliminado ayer y enviado a reunirse con sus compañeros en las profundidades del infierno”, expresó el funcionario.

Desde el gobierno israelí también se reiteró la postura del primer ministro, Benjamin Netanyahu, quien sostuvo que “todos los líderes de la masacre del 7 de octubre están marcados”. Hasta el momento, el movimiento Hamas no emitió declaraciones públicas sobre la muerte de Odeh ni sobre las circunstancias del ataque.