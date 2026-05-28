Irán y EEUU negocian extender la tregua, en medio de la peor escalada

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para extender por 60 días el alto el fuego quedaron envueltas este viernes en una nueva escalada militar, luego de que medios estatales iraníes informaran que las defensas antiaéreas enfrentaban objetivos enemigos sobre la provincia de Bushehr y que se escuchaban explosiones en distintos puntos de la región.

Poco después, la televisión estatal iraní aseguró que un avión estadounidense fue destruido en la gobernación de Jam, también en la provincia de Bushehr, citando al gobernador Masoud Tangestani.

“La incidente ocurrido esta noche estuvo relacionado con la destrucción de una aeronave hostil”, dijo el gobernador del condado de Jam, Masoud Tangestani, citado por la agencia semioficial Tasnim. “La ciudad se encuentra ahora en una situación normal”.

Hasta el momento no hubo confirmación por parte de Washington sobre el supuesto derribo.

Los incidentes se produjeron mientras negociadores de ambos países intentaban avanzar en un entendimiento para prolongar la tregua vigente desde abril, un proceso que ya mostraba señales de fragilidad después de acusaciones cruzadas por presuntas violaciones del cese del fuego.

Horas antes, los negociadores estadounidenses e iraníes habían alcanzado un acuerdo marco para prorrogar por 60 días el alto el fuego, aunque el entendimiento aún necesita la aprobación del presidente Donald Trump, informaron este jueves fuentes estadounidenses.

La noticia llegó en medio de una tregua cada vez más frágil.