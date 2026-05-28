Avanza la implementación de un billete de U$S 250 con la cara de Trump

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está dando pasos hacia la creación de un billete de 250 dólares con la imagen de Donald Trump, según una portavoz de la agencia, anticipando la aprobación de una legislación estancada en el Congreso para incluir al presidente en una nueva denominación de moneda de curso legal.

El proyecto, presentado por Joe Wilson, un legislador republicano por Carolina del Sur, ordenaría a la Oficina de Grabado e Impresión (BEP, por sus siglas en inglés) del Tesoro colocar el rostro de Trump en el nuevo billete para conmemorar los 250 años de la declaración de la Independencia del país.

Si se aprueba y Trump lo promulga, sería la primera vez que un líder de los Estados Unidos aparece en un billete de curso legal. A pesar del entusiasmo en el Poder Ejecurivo, la inciativa se encuentra estancada en el Congreso.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, se refirió al tema, después de una nota del Washington Post que afirma que el tesorero nacional, Brandon Beach, designado por Trump, ha estado presionando a la oficina de grabado acelerar el proceso de un nuevo billete.

Consultado durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Bessent respondió que "como secretario del Tesoro, tengo dos mandatos en relación con el billete estadounidense", dijo y explicó: "en la actualidad, ninguna persona viva puede aparecer en el billete y este debe llevar la frase 'In God we trust' [En Dios confiamos]".

Todo está en manos del Capitolio", añadió, al explicar que hay una propuesta de Ley en el Senado tanto como en la Cámara de Representantes.