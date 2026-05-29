Un dron ruso cayó sobre un edificio en Rumania y Europa dijo que cruzaron “una línea roja”

Europa entró en emergencia de seguridad y Rumania está dispuesta a convocar el Artículo 4 de la OTAN luego de que un dron ruso impactó durante la noche en un edificio civil en Rumania, en la madrugada de este viernes, en una "grave escalada".

El dron ruso disparado contra Ucrania se estrelló contra el edificio de departamentos en Galati, hiriendo a dos personas. Este incidente constituyó la incursión más grave en territorio de la OTAN desde el inicio de la guerra. Las dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas leves.

El dron, rastreado por radar tras cruzar al espacio aéreo de la OTAN, impactó contra el tejado del edificio en Galati una ciudad portuaria del este de Rumania, a orillas del Danubio. El impacto provocó un incendio, obligando a los residentes a evacuar.

El presidente rumano, Nicusor Dan, describió el incidente como "el más grave" que ha afectado al territorio rumano desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022.

Rumania convocó de inmediato al embajador ruso a la cancillería.El Reino Unido y Francia también condenaron el incidente y llamaron al diplomático ruso en sus capitales.

Para Benjamin Haddad, ministro francés encargado de Europa: "El incidente que involucra un dron ruso en Rumania testimonia la amenaza rusa para la seguridad europea".

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, afirmó que "la guerra de agresión de Rusia ha cruzado una línea roja". La OTAN condenó la imprudencia de Rusia.