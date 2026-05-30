Moscú denuncia un ataque con drones de Ucrania contra una central nuclear

La empresa estatal rusa de energía nuclear Rosatom denunció este sábado que un dron ucraniano había impactado contra la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa, una afirmación desmentida por el gobierno ucraniano.

Según Rosatom, el ataque a la central nuclear, bajo control del ocupante ruso desde los primeros meses de la guerra, no registró daños en los equipos, aunque aseguró que dejó un agujero en la pared de una sala de turbinas.

“Esta tarde, un dron de combate kamikaze ucraniano impactó contra el edificio de la sala de turbinas de la unidad de potencia N°6, lo que provocó una detonación", dijo en un comunicado el director de Rosatom, Alexei Likhachev.

“La explosión no causó daños en los equipos principales; sin embargo, abrió un agujero en la pared de la sala de turbinas", añadió el funcionario ruso, y sostuvo que el incidente de la planta nuclear fue “deliberado”.

La central de Zaporiyia fue tomada por Rusia en marzo de 2022 y sigue estando cerca de la línea del frente en la región del mismo nombre, en el sudeste de Ucrania. En ocasiones ha sido objeto de ataques durante los cuatro años que van de la guerra, lo que suscitó el temor a un accidente nuclear en las instalaciones.

“Estamos un paso más cerca de un incidente que muy probablemente afectará incluso a quienes viven mucho más allá de las fronteras de Rusia y Ucrania y aún creen que están completamente a salvo", agregó Likhachev.

Las Fuerzas Armadas ucranianas desmintieron las acusaciones de Moscú sobre un ataque a la instalación atómica. En un comunicado reproducido por medios ucranianos, Kiev calificó las denuncias rusas como “otro intento de desacreditar a Ucrania”.