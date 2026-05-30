Crisis en Cuba: adelantan el cierre del año escolar

Una voz de alarma se levanta en Cuba en medio de la crisis energética que paraliza a la isla y la sumerge en apagones de hasta dos días de duración. Ahora, la advertencia es sobre el futuro de la educación y la hizo la Unesco, en pleno enfrentamiento de Donald Trump con el régimen que encabeza Miguel Díaz-Canel.

La directora de la Oficina Regional de la Unesco en La Habana, Anne Lemaistre, dijo que la educación en la isla "está en riesgo por la crisis energética" y que esta situación "pone en peligro el futuro de toda una generación".

"La educación en Cuba está en riesgo debido a la actual crisis energética. Esto dificulta que docentes y estudiantes asistan a clases, aprendan eficazmente y disfruten de una vida social normal con sus amigos", señaló Lemaistre en un comunicado difundido en redes sociales.

Recalcó que esa situación "pone en peligro el futuro de toda una generación, con consecuencias a largo plazo", y dijo que ese porvenir debe "protegerse por el bien de todos".

El país caribeño atraviesa una profunda crisis energética desde el año 2024, agravada por el bloqueo petrolero impuesto desde enero por Estados Unidos.”

Amplias zonas del país sufren apagones de hasta dos días seguidos, mientras que en La Habana se han superado las 24 horas consecutivas sin suministro.

La economía está paralizada casi por completo y el Gobierno cubano ha aplicado un plan de contingencia en todos los sectores y llevando a la semipresencialidad a algunos niveles educativos.

La ministra de Educación en la isla, Naima Trujillo, explicó que esta decisión se tomó por "la falta total de combustible y las limitaciones logísticas que provoca el bloqueo petrolero de EE.UU."