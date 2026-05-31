Elecciones en Colombia: Abelardo de la Espriella irá a un balotaje con Iván Cepeda

El ultraderechista Abelardo de la Espriella ganó por poco más de dos puntos las elecciones de Colombia, pero irá a un balotaje contra el izquierdista Iván Cepeda.

Cotabilizados el 99,03 de los votos, el postulante del derechista Partido de los Defensores de la Patria obtiene el 43,72% frente al 40,92% del candidato del oficialista Pacto Histórico.

Ambos irán a una segunda vuelta prevista para el 21 de junio.

Más atrás se ubicó la candidata del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, con 6,92.

Los colombianos votaron este domingo en comicios presidenciales para decidir si renuevan su voto de confianza a la izquierda en el poder o giran con fuerza a la derecha, en medio de la peor ola de violencia en la última década.

La jornada se celebró sin mayores incidentes y en medio de un enorme despliegue de seguridad por temor a hechos de violencia de grupos armados. Para estas elecciones estaban llamados a votar más de 41 millones de ciudadanos.

En total se presentaron 11 candidatos.

Una elección polarizada

Sin posibilidad de reelección, el mandatario Gustavo Petro busca extender su gobierno de izquierda a través de su heredero, el senador Iván Cepeda, de 63 años, en un país muy polarizado.

Cepeda votó en un barrio popular de Bogotá. “Celebraremos el segundo gobierno progresista en Colombia”, sostuvo.

En el polo opuesto está la voz confrontativa contra la izquierda de Abelardo de la Espriella, un excéntrico abogado millonario de 47 años que se hace llamar “El Tigre”. Su símbolo es el saludo militar y promete la muerte o la cárcel para mafiosos.

“Hoy estamos defendiendo la democracia y la libertad de Colombia. Vamos a ganar en primera vuelta para derrotar a la tiranía”, dijo rodeado de escoltas al votar en su ciudad, la caribeña Barranquilla.

La derechista Paloma Valencia, una senadora opositora apadrinada por el poderoso exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010), aparece en tercer lugar.

“Quiero invitar a Colombia a elegir a la primera mujer presidenta. Es nuestro momento”, afirmó Valencia. La candidata de la derecha tradicional votó en el norte de Bogotá.

La campaña transcurrió en medio de un clima de polarización y miedo tras mortíferos atentados de guerrillas, el asesinato de un aspirante presidencial y negativas de los principales candidatos a participar en debates.

Petro es el gran protagonista de una elección dividida entre quienes lo apoyan y quienes lo rechazan.

“El voto debe ser libre y sin presión”, declaró el mandatario al abrir la jornada electoral en el corazón de la capital. Su gobierno significó un quiebre en un país gobernado por élites conservadoras a lo largo de dos siglos.

El mayor rival de Cepeda parece ser De la Espriella, que puntea con una propuesta antisistema. Promete bombardeos, el fortalecimiento de la fuerzas de seguridad y eliminar el tribunal surgido del acuerdo de paz. Admirador de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, así como del salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei, plantea construir 10 megacárceles y reducir en un 40% el Estado.

Estados Unidos observa de cerca los comicios, tras los choques contantes entre Petro y Trump que amenazaron la relación entre dos países históricamente aliados. Washington responsabiliza al gobierno por el repunte del narcotráfico.

TN