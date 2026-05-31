Medio Oriente: EE.UU. atacó un carguero que se dirigía a Irán

Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron este sábado que atacaron e inutilizaron un carguero que navegaba hacia Irán, en un nuevo episodio de máxima tensión en Medio Oriente pese al alto el fuego que permanece vigente entre Washington y Teherán.

Según comunicó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), el operativo tuvo lugar el 29 de mayo cuando el buque M/V Lian Star, que navegaba con bandera de Gambia, intentaba llegar a un puerto iraní. Las autoridades militares estadounidenses señalaron que la embarcación ignoró reiteradas advertencias antes de que se decidiera intervenir.

De acuerdo con la versión oficial, las fuerzas norteamericanas emitieron más de veinte llamados para que el carguero modificara su rumbo o respondiera a las instrucciones recibidas. Ante la falta de respuesta, una aeronave militar disparó un misil.

“Una aeronave estadounidense inutilizó el buque disparando un misil Hellfire contra la sala de máquinas después de que la tripulación del Lian Star no acatara las órdenes. El barco ya no se dirige a Irán”, señaló el Centcom a través de un mensaje publicado en la red social X.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no precisaron si el ataque dejó heridos o víctimas entre los tripulantes. Tampoco se difundieron detalles sobre la situación actual de la embarcación ni sobre el destino de su carga.

El incidente se produjo en medio de una compleja situación geopolítica en la región. Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes como parte de las medidas adoptadas durante el conflicto con Teherán, mientras que Irán continúa restringiendo de hecho el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, uno de los corredores estratégicos más importantes del planeta.

Por esa vía circula una porción significativa del petróleo y del gas que abastece a los mercados internacionales, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento genera preocupación entre gobiernos, empresas energéticas y operadores financieros de todo el mundo.

En su comunicado, el Centcom aseguró que desde la implementación del bloqueo las fuerzas estadounidenses ya inutilizaron cinco buques comerciales y desviaron otros 116 que intentaban llegar a territorio iraní. Washington sostiene que estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de las restricciones marítimas mientras continúan las conversaciones diplomáticas.

Aunque el alto el fuego sigue formalmente en vigor, la situación dista de estar resuelta. Las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin a la guerra y permita la reapertura plena de las rutas marítimas todavía no lograron avances concluyentes.

TN