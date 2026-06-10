“Vamos a atacarlos duro porque siguen tomándonos por imbéciles”, amenazó Trump a Irán

Estados Unidos lanzó ataques aéreos la madrugada del miércoles contra Irán, y Teherán respondió con una ofensiva contra países de la región. La escalada de los ataques amenaza con descarrilar los esfuerzos para poner fin a la guerra, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump, advirtió que reanudará los ataques contra Irán, y señaló que los negociadores de paz de Teherán "siguen tomándonos por imbéciles".

"Vamos a atacarlos... atacarlos muy duro", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. "Estuvimos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas, siguen tomándonos por imbéciles".

"El ejército iraní es un completo desastre. Gran parte de él, como su Armada y Fuerza Aérea, ya ni siquiera existe; han sido totalmente derrotados. Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está MUERTO! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!", escribió Trump.

La advertencia de Trump se produjo horas después de que Bahréin, Kuwait y Jordania —países que albergan tropas estadounidenses— fueran atacados por Irán. Esta fue la segunda vez esta semana que los ataques mutuos pusieron a prueba el alto el fuego, después de que Irán e Israel se atacaran entre sí el lunes, lo que volvió a plantear la cuestión de cuánta presión puede soportar el acuerdo antes de que se rompa.

No estaba claro qué implicaciones tendría la publicación de Trump en Truth Social para Teherán. Estos comentarios volvieron a poner de manifiesto la ambivalencia de Trump respecto a la guerra, tras haber sugerido el lunes que se podría alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto en cuestión de días.

Mientras tanto, Irán ha demostrado ser resistente a pesar de haber sufrido semanas de intensos bombardeos , apostando a que su capacidad para cerrar eficazmente el estrecho de Ormuz —un paso crucial para el petróleo y el gas natural del mundo— le proporciona una importante ventaja en las negociaciones.

Aun así, ambos países parecen buscar una forma de poner fin al conflicto, si logran presentarlo como una victoria interna. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, parece empeñado en alcanzar objetivos mucho más difíciles: el colapso del gobierno teocrático de Irán, la eliminación de su programa nuclear y la destrucción del grupo militante Hezbollah, aliado de Irán, en el Líbano. Esto dificultará enormemente el compromiso.

Netanyahu publicó en X casi al mismo tiempo que Trump, insistiendo una vez más en que Irán nunca podría tener un arma nuclear y defendiendo las decisiones de Israel de atacar a la República Islámica en el pasado.

Los ataques de Estados Unidos e Irán sacuden Oriente Medio

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra con ataques a Irán el 28 de febrero, el conflicto ha sacudido la economía mundial , disparado los precios de la energía en todo el mundo y encarecido muchos productos básicos, incluidos los alimentos. El petróleo crudo Brent, de referencia internacional, superó los 91 dólares por barril el miércoles, un aumento de más del 25 % desde el inicio de la guerra.

En los últimos ataques, aviones de combate estadounidenses atacaron “sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y emplazamientos de radares de vigilancia”, según informó el Comando Central del ejército. Irán reconoció los ataques en los alrededores de Bandar Abbas y la isla de Qeshm, pero no ofreció detalles sobre los daños.

“La operación fue una respuesta proporcional a los recientes ataques contra las fuerzas estadounidenses y los buques mercantes internacionales que transitaban por aguas regionales”, declaró el Comando Central.

El máximo diplomático iraní prometió que habría una respuesta, y Teherán posteriormente reivindicó los ataques en Kuwait, Bahréin y Jordania.

Jordania afirmó haber derribado cinco misiles que, según Irán, tenían como objetivo la base aérea de Muwaffaq Salti. Dicha base alberga cazas F-35 estadounidenses y otras aeronaves. La agencia estatal de noticias jordana Petra difundió un comunicado militar en el que afirmaba que no se habían registrado heridos.

Trump oscila entre decir que un acuerdo está cerca y amenazar con un regreso a la guerra

Antes de acusar a Irán de derribar un helicóptero Apache estadounidense, Trump expresó un renovado optimismo sobre las negociaciones con Irán, aunque no explicó por qué había motivos para la esperanza.

Si bien Trump, preocupado por los altos precios de la nafta y las próximas elecciones legislativas de noviembre, parece buscar una victoria rápida, también está haciendo exigencias que serán difíciles de aceptar para Irán.

Estados Unidos quiere que Irán renuncie a sus reservas de uranio altamente enriquecido. Si bien Irán insiste en que su programa nuclear es pacífico, ese uranio está a un paso técnico de alcanzar niveles aptos para la fabricación de armas nucleares.

Irán se niega a entregar el uranio y exige el levantamiento de las sanciones. Además, quiere la liberación de los activos congelados incluso antes de que se alcance un acuerdo definitivo, algo que Trump rechaza.

No está claro cómo se pueden superar esas diferencias, y Trump ha amenazado repetidamente con abandonar las negociaciones. En su última publicación en Truth Social, acusó a Irán de tardar demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente.

Mientras tanto, Irán ha insistido en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra debe también poner fin a los combates entre su aliado Hezbollah e Israel. En cambio, Israel ha intensificado su campaña militar contra el grupo militante.

El ejército israelí anunció el miércoles que lanzó varios ataques en el sur del Líbano durante las últimas 24 horas, dirigidos contra infraestructura de Hezbollah.

Un ataque aéreo contra una aldea al este de Tiro dejó al menos seis muertos, según informó la Agencia Nacional de Noticias estatal del Líbano.

(Con información de Clarín)