México: a poco de iniciar el Mundial, maestros bloquean un acceso hacia el estadio Azteca

Miles de maestros en huelga bloquearon este martes una avenida que conduce al estadio Azteca, en Ciudad de México, 48 horas antes de la inauguración del Mundial 2026 en ese recinto.

La movilización fue convocada por un grupo disidente del sindicato de educación, la Cnte, que desde la semana pasada encabeza caóticas protestas en la capital mexicana.

El líder de la Sección 9 del gremio en la Ciudad de México, Pedro Hernández, afirmó: “Estamos aquí porque hasta aquí nos dejaron llegar, pero tampoco hemos renunciado a llegar al estadio, hoy, mañana o pasado”.

El estadio Azteca acogerá el jueves la inauguración del Mundial con el partido México-Sudáfrica.

La Cnte convocó a nuevas manifestaciones el jueves, dia del partido inaugural. Familiares de personas desaparecidas también planean salir a las calles ese día.

Fuerte despliegue policial

Las autoridades desplegaron un operativo con miles de policías, que instalaron barreras de concreto y atravesaron un remolque en la vía para impedir el paso de la marcha.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la ceremonia “está garantizada” y descartó el uso de la policía para reprimir a los manifestantes.

“Nosotros lo vemos como una provocación como para decir ‘miren que mal está la situación en México’”, dijo Sheinbaum en su rueda de prensa diaria. “En México no hay un problema... hay muchos problemas, pero los atendemos, no hay un asunto que tenga que ver con un descontento social”.

“El Mundial se va a disfrutar igual”, aseguró.

“Vamos a seguir”

La Cnte está en huelga desde la semana pasada. Bloquea calles a diario e incluso derribaron un conjunto de estatuas alusivas a la Copa del Mundo en el concurrido paseo Reforma de Ciudad de México.

Los maestros instalaron además un campamento a pocas cuadras de la plaza central del Zócalo, donde estará ubicado el principal Fan Fest de la capital.

El gobierno afirma que ha mejorado las condiciones a los maestros y llama al diálogo.

“Quiere hacerse parecer que en México tenemos una ebullición social muy grande y eso no es verdad”, insistió Sheinbaum.

TN