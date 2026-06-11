"Sus días están contados", advirtió Paz tras firmar la ley que regula Estados de Excepción

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, firmó la ley de Regulación de Estados de Excepción para permitir la actuación de las Fuerzas Armadas en el control de las protestas. El mandatario denunció que los “narcoterroristas” impulsan las manifestaciones que exigen su renuncia y les advirtió que “sus días están contados”.

Obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros presionan al gobierno derechista con decenas de bloqueos de carreteras que asfixian desde hace cinco semanas a las principales ciudades del país, donde escasean productos básicos.

La tensión no disminuye

Paz, con siete meses en el poder, tiene ahora campo libre para decretar la medida, que además de permitirle usar militares para contener las protestas, restringiría libertades de reunión y movimiento.

En los recientes enfrentamientos por liberar rutas, el gobierno denunció que cuatro policías fueron heridos de bala. El mandatario señaló que los grupos más violentos provienen de facciones criminales, vinculadas al tráfico de drogas.

“A los violentos, a los narcoterroristas (...), sus días están contados. Vamos a hacer cumplir lo que manda la Constitución”, dijo el presidente durante un acto en el palacio de gobierno, donde promulgó la norma que reglamenta los estados de excepción.

El gobierno boliviano, nuevo aliado de Estados Unidos, acusa al expresidente Evo Morales de estar detrás de las protestas que, según denunció ante la OEA, buscan “alterar el orden democrático”.

“La seguridad se ve en peligro cuando el narcoterrorismo, las prioridades de ciertos sectores que no son favorables a nuestra democracia (...), priorizan sus intereses”, dijo Paz.

Por su parte, Morales afirmó en una reciente entrevista con la AFP que la convulsión es una “rebelión” contra un gobierno “sometido” por la administración de Donald Trump.

El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, también vinculó a los manifestantes con el tráfico de drogas. “Bolivia enfrenta hoy una amenaza que ya no puede ser vista solamente como un conflicto interno. Hay componentes transnacionales, financiamientos oscuros, intereses criminales y estructuras vinculadas al narcotráfico que buscan debilitar al Estado, fracturar la convivencia democrática y someter a la población mediante el miedo”, declaró el funcionario.

A su vez, Justiniano advirtió que se actuará con “legalidad” y “firmeza” frente a quienes “buscan convertir el miedo en método político o someter al país mediante la violencia”.

Sin embargo, los sectores afines a Morales advirtieron que si Paz dicta el estado de excepción, llamarán a la “desobediencia civil” y tomarán cuarteles en el Trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político del exgobernante que también es una de las mayores zonas cocaleras del país.

Página 12