Sánchez pidió a Fujimori: volver a contar los votos

El candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez le propuso este viernes a su rival de derecha Keiko Fujimori la revisión de todos los votos de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Perú, cuyo lento escrutinio ha avanzado hasta un 98% con leve ventaja a favor de ella.

Con 98,27% de las actas escrutadas, Fujimori reúne el 50,005% de los votos frente al 49,995% de Sánchez, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web. La diferencia entre ambos es de apenas 1.551 votos.

La respuesta no tardó en llegar. Fuerza Popular, el partido de Fujimori, rechazó la oferta al señalar que respetarán el marco legal y van a esperar con prudencia que concluya el escrutinio. El candidato a vice de Fujimori, Luis Galarreta, explicó que los jurados electorales especiales (JEE) ya están realizando el recuento de votos de las actas ó mesas electorales observadas por alguna presunta irregularidad en el sufragio.