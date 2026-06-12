Ahora el canciller iraní dice que un acuerdo con EE.UU. “nunca estuvo más cerca”

Una serie de declaraciones cruzadas sobre las negociaciones entre Irán y Estados Unidos sembraron más confusión que certezas.
Donald Trump primero anunció que un acuerdo con Irán era inminente. Eso fue le jueves, horas después de haber amenazado con un ataque total contra la infraestructura petrolera iraní. Este viernes, el régimen aseguró a través de sus medios de prensa que aún no había tomado ninguna decisión sobre un acuerdo inminente para poner fin a la guerra y divulgó detalles. Trump dijo que eso detalles "no tenían nada que ver" con nada. Y finalmente el canciller iraní dijo que un acuerdo "nunca estuvo tan cerca".
El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, escribió en X que "el memorando de entendimiento de Islamabad nunca ha estado tan cerca".
"En espera de su finalización, los medios deberían abstenerse de especular sobre su contenido" y "todos los detalles" serán comunicados "en su momento", escribió Araqchi poniendo paños fríos al desconcierto.
Hay un texto definitivo y consensuado
Pakistán, país mediador, también repuso las esperanzas al indicar que se ha alcanzado un "texto definitivo y consensuado" para un acuerdo de paz entre Irán y EEUU.
"La paz nunca ha estado tan cerca como ahora", dijo el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.
"Podemos confirmar que se ha alcanzado un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz y que Pakistán está colaborando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos", afirmó Sharif en X.
Idas y vueltas
Poco antes el presidente estadounidense Donald Trump había acusado a Irán de hacer circular una versión falsa del plan de paz con términos que "no tienen nada que ver" con lo acordado "por escrito".
Trump pasó así rápidamente de "firmar un inminente" acuerdo con Irán, el jueves, a acusar a Teherán el viernes, de no negociar de buena fe y de filtrar términos del acuerdo de paz que no tienen "nada que ver" con lo conciliado por escrito.
"Los términos que Irán filtró a los medios de 'noticias falsas' no tienen nada que ver con los términos acordados por escrito. ", escribió Trump en Truth.