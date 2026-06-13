Donald Trump anunció que el acuerdo para poner fin a la guerra con Irán se firmará este domingo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el acuerdo para poner fin al conflicto con Irán será firmado este domingo. Según sostuvo, la concreción del entendimiento permitirá la reapertura inmediata del estratégico estrecho de Ormuz.

El anuncio fue realizado a través de Truth Social, donde el mandatario señaló que la firma está prevista para las próximas horas. Además, aseguró que, una vez rubricado el acuerdo, el paso marítimo quedará habilitado nuevamente para la navegación internacional.

La posible reapertura del estrecho de Ormuz es seguida de cerca por los mercados globales debido a su importancia para el transporte de petróleo y gas. Se trata de una de las principales rutas energéticas del mundo y su situación ha tenido impacto directo sobre los precios internacionales.

Dudas desde Teherán

Trump también sostuvo que Estados Unidos avanzará sobre las reservas de uranio enriquecido iraní como parte del proceso posterior al cese de hostilidades. Según explicó, la intención es eliminar cualquier riesgo futuro vinculado al desarrollo nuclear iraní.

“En el momento oportuno, cuando todo esté en calma, entraremos y obtendremos el polvo nuclear, enterrado profundamente bajo las poderosas montañas de granito hundidas, gracias a nuestros hermosos bombarderos B-2 y a sus brillantes pilotos, y lo diluiremos y destruiremos, ya sea en Irán o en Estados Unidos”, afirmó el presidente estadounidense.

Sin embargo, las declaraciones del mandatario chocaron con la postura expresada por la Cancillería iraní. Voceros de Teherán indicaron que el acuerdo no será firmado este domingo, aunque no descartaron que pueda concretarse en los próximos días.

Hasta el momento no se difundieron detalles completos sobre el contenido del eventual acuerdo ni sobre los mecanismos previstos para abordar el programa nuclear iraní. La expectativa internacional está centrada ahora en las próximas horas, mientras persisten las diferencias sobre los tiempos y alcances de un entendimiento que busca poner fin a meses de conflicto en Medio Oriente.