Brasil: conmoción por la muerte de una jóven tras un salto de bungee jumping

Una joven de 21 años murió el sábado en el municipio de Limeira, Brasil tras arrojarse al vacío sin la protección adecuada durante una actividad de turismo extremo llamado bungee jumping.

La víctima, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, se lanzó desde el "Puente del Esqueleto" luego de que los instructores de la empresa privada a cargo le dieran la señal de salida, omitiendo haber sujetado las amarras de seguridad a su equipamiento.

Tras la tragedia, la Policía Militar detuvo a seis personas vinculadas a la organización del evento. En paralelo, el Ayuntamiento anunció que denunciará al Gobierno federal por la falta de controles en el puente, mientras las autoridades ratificaron que los operarios omitieron asegurar la línea de sujeción antes del lanzamiento.

Detalles de la tragedia en Brasil y el video viral del accidente

El episodio ocurrió cerca de las 10 en un viaducto de entre 30 y 35 metros de altura, una estructura muy popular en la región para los deportes extremos. Mientras el predio de la "Puente del Esqueleto" recibía a numerosos entusiastas del senderismo y el puenting, un quiebre fatal en los controles de seguridad hizo que la joven se lanzara al vacío completamente desprotegida.

El momento quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se llega a escuchar el grito desesperado de los testigos al notar que faltaba la amarra justo cuando la joven ya caía al vacío. Pese a que los presentes y los organizadores corrieron a auxiliarla de inmediato e intentaron realizarle maniobras de RCP, el personal médico que arribó a la escena constató que había fallecido a causa de los politraumatismos. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal.

El municipio de Limeira anunció acciones legales contra el Gobierno federal de Brasil, acusándolo de desidia en la inspección del predio. Desde la intendencia aseguraron que venían exigiendo controles más estrictos y tareas de mantenimiento en el viaducto desde principios de 2025. En este sentido, el alcalde Murilo Félix deslindó de responsabilidades a la gestión local y exigió castigo para los culpables, ratificando que la custodia y supervisión de la estructura corresponden únicamente a las autoridades nacionales.

Quién era la joven de 21 años que murió en el trágico salto extremo en Brasil

Apasionada por el bienestar y el contacto con la naturaleza, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas vivía en el municipio paulista de Jandira, a unos 150 kilómetros del lugar del accidente. La joven de 21 años, recientemente graduada de la carrera de Educación Física y Gestión Deportiva, solía reflejar en sus redes sociales su amor por las actividades al aire libre y el deporte, compartiendo con frecuencia postales de su vida cotidiana.

Irónicamente, el entusiasmo por la aventura quedó registrado en su cuenta de Instagram apenas unas horas antes del trágico desenlace. En su última publicación, la joven subió una historia que mostraba la imponente vista desde el viaducto y sumó una frase a modo de broma que terminó cobrando un sentido desgarrador: “¿Quién fue la loca que me dejó saltar de un puente?“.

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