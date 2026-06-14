Armenia mira a la Unión Europea y Rusia se queda sin otro aliado estratégico

A Rusia le nació otro aliado rebelde. Armenia, su socia histórica, inició un proceso de distanciamiento de Moscú y de fuerte acercamiento a Europa, lo que abrió serios interrogantes sobre el futuro de las relaciones bilaterales ruso-armenias.

El partido del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, ganó ampliamente las recientes elecciones legislativas en su país con la promesa de afianzar su convergencia con la Unión Europea e incluso con Estados Unidos. En Moscú ya se encendieron todas las alarmas.

El partido oficialista Contrato Civil obtuvo un 49,8% de los votos con una amplia ventaja sobre la alianza Armenia Fuerte del multimillonario ruso-armenio Samvel Karapetián, que alcanzó el 23,3%, según cifras oficiales.

La oposición pidió anular los comicios por supuestas irregularidades y el arresto de activistas. Teme que el gobierno armenio oficialice pronto su intención de iniciar un proceso de adhesión a la UE.

¿Qué está pasando en Armenia?

El país, de mayoría católica, atraviesa un momento histórico difícil.

Hace tres años perdió en una guerra relámpago el disputado enclave de Nogorno Karavaj (Artsaj para los armenios) a manos de su vecino Azerbaiyán. La población local debió huir y refugiarse en Armenia. No fue el primer conflicto armado por ese territorio, pero las autoridades se sintieron abandonadas por Rusia, que mantenía tropas de paz en la región. Acusan a Vladimir Putin de no hacer absolutamente nada a pesar de las estratégicas relaciones bilaterales de más de dos siglos para no dañar sus vínculos con los azeríes.

Desde entonces, la relación entre Ereván y Moscú no fue la misma. Pashinián, en el poder desde 2018, inició un proceso que muchos analistas compararon con la “perestroika”, la reforma política y económica que terminó por disolver la Unión Soviética. Pero el principal plato fuerte de este vuelco político fue su acercamiento con el mundo occidental y una velada intención de adherirse a la UE en el futuro.

“Todos vemos lo que está ocurriendo ahora con Ucrania (...) ¿Cómo empezó todo? Con el intento de Ucrania de unirse a la UE”, advirtió Putin en mayo.

El distanciamiento entre estas dos exrepúblicas socialistas soviéticas llevó a algunos analistas a alertar sobre el peligro de que Armenia se convierta en una nueva Ucrania, invadida por Rusia en febrero de 2022 y cuya guerra se extiende desde hace más de tres años.

Oleg Ignatov, analista de asuntos rusos del Crisis Group, una ONG especializada en la resolución de conflictos, dijo a TN que estos “son casos completamente diferentes. Hay muy pocos rusos étnicos en Armenia, por ejemplo”.

“El conflicto entre Armenia y Rusia se está desarrollando no por las elecciones, sino porque, desde la perspectiva del Kremlin, el liderazgo de Armenia —a la que Moscú considera su aliado militar y geopolítico— decidió cambiar por completo su política exterior en medio de la guerra en Ucrania”.

Para el analista, “este conflicto podría seguir escalando”.

Rusia anunció sanciones comerciales contra Armenia

De hecho, Rusia llamó a consultas a Moscú a su embajador en Armenia, Serguéi Kopirkin, a finales de mayo. ¿La causa?: “Las medidas adoptadas por el liderazgo armenio para acercarse a la Unión Europea, las cuales son perjudiciales para la cooperación dentro de la Unión Económica Eurasiática (UEE)”, según la Cancillería rusa.

El Kremlin fue contundente: Armenia debe elegir entre la Unión Económica Euroasiática, liderada por Moscú, o la Unión Europea. Incluso llegó a exigir un referéndum nacional.

No solo la presión viene desde la retórica diplomática. También hubo sanciones. En los últimos días, Moscú prohibió la totalidad de las importaciones de productos sujetos a cuarentena procedentes de Armenia. Se trata de bienes agrícolas, forestales o animales sometidos a medidas de bioseguridad para prevenir la introducción o propagación de plagas y enfermedades.

La lista incluye flores, verduras, frutas, bayas, cereales, tabaco y madera, entre otros productos.

“Rusia se toma muy en serio las amenazas de revocar las preferencias comerciales para Armenia”, dijo Ignatov.

Según el analista, “Pashinian tiene la oportunidad de calmar las cosas ahora que han terminado las elecciones”.

“La retórica preelectoral es una cosa, la política real es otra. En Europa no se habla de la integración de Armenia en la UE. Se trata más bien de una cuestión a muy largo plazo. El propio Pashinian lo reconoce. Por lo tanto, Armenia no tiene motivos para deteriorar sus relaciones con Moscú en este momento, y creo que Pashinian tomará algunas medidas para apaciguar la situación”, indicó.

“Diálogo y diversificación económica”

Hovhannes Virabyan, embajador de Armenia en la Argentina, dijo a TN que su país “ha seguido en los últimos años una política exterior activa y equilibrada”.

“En este marco, también ha establecido asociaciones estratégicas con diversos países, incluidos varios Estados miembros de la Unión Europea y los Estados Unidos. Estas asociaciones están orientadas al desarrollo del diálogo político y a la diversificación económica, y se fortalecen mediante importantes proyectos mutuamente beneficiosos, visitas de alto nivel y diversas iniciativas”, sostuvo.

“Sin embargo —advirtió—, esto no se lleva a cabo a expensas de las relaciones con otros socios ni en contra de ellos. Armenia aspira a mantener relaciones de cooperación mutuamente beneficiosas con todos los países, sobre la base de los principios de soberanía y respeto mutuo, en función de los intereses nacionales del Estado armenio”, concluyó.

La gran duda es saber si Putin permitirá que otro aliado histórico regional abandone el ala del Kremlin para acercarse a la UE y, por ende, quedar más cerca de la Otan.

TN