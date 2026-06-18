Perú confirmó la visita del Papa en noviembre

En una audiencia celebrada este jueves en la Santa Sede, el papa León XIV confirmó al presidente interino de Perú, José María Balcázar, que en la primera quincena de noviembre viajará a ese país, en el cual fue primero misionero y después obispo de Chiclayo.



Perú le otorgó, además, la ciudadanía peruana en 2015. Resta saber si antes o después del viaje a Perú irá a Argentina y Uruguay, las otras dos etapas previstas, pero no oficializadas, del viaje. Una fuente vaticana dijo que "pronto" se hará el anuncio oficial.



Las etapas serán Lima, Chiclayo, Piura, Pucallpa en noviembre. "También visitará Cuzco", dijo el presidente Balcázar a la salida del Vaticano.



El papa vivió más de veinte años en Perú y desarrolló gran parte de su vida pastoral como misionero agustino y obispo de Chiclayo.