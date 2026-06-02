Bolivia: a un mes de las protestas, bloqueos y el pedido de renuncia del presidente Paz

Cientos de manifestantes exigieron este lunes en La Paz la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, cuando se cumple un mes de protestas y bloqueos de carreteras, que se extienden por el país.

Desde el 1 de mayo, obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros exigen medidas contra la peor crisis económica del país en cuatro décadas. Desde entonces, rechazaron los reiterados llamados del gobierno a negociar.

Entre arengas y el ruido de cornetas, los huelguistas llegaron a La Paz ondeando sus multicolores wiphalas (banderas indígenas), tras recorrer unos 15 kilómetros desde la vecina El Alto.

“No sabe escuchar, no sabe entender al pueblo mayoritario (...) Ahora es tarde para el diálogo”, dijo Edgar Condori, de 40 años y que lideraba a un grupo de comerciantes durante la marcha.

“¡Que renuncie el pollo!”, decía una pancarta en alusión al apodo del mandatario de centroderecha, que lleva solo seis meses en el poder.

La Central Obrera Boliviana debate si acepta dialogar con el gobierno

El fin de semana, los miembros de la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país que mantiene al rojo vivo la protesta, debatió si negociarían o no con el gobierno.

Aunque algunos exdirigentes insistieron en continuar con la lucha en las calles, el sindicato aún no se manifestó públicamente.

Más de 90 puntos de bloqueo se reportan en las autopistas del país, una treintena más que la semana pasada, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras.

Los cortes de rutas dispararon la escasez de alimentos, medicinas y combustibles en La Paz y en la vecina El Alto.

Los precios de las carnes, huevo y de algunos vegetales se duplicaron en las últimas semanas. El gobierno denuncia un intento de “alterar el orden democrático” y acusa al exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019) de impulsar las manifestaciones más violentas.

“Hay que saber quiénes están reclamando de forma correcta y (...) quiénes están queriendo hacer daño a la democracia”, afirmó este lunes Paz durante un acto público en Cochabamba (centro).

El presidente dijo buscar una “reconciliación” para terminar con la crisis.

“Estoy seguro que en los siguientes días, cortos días, el sufrimiento, sobre todo del departamento paceño, ojalá Dios mediante, se acabe”, indicó.

TN